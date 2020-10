annonse

NRKs nye serie, Norsk-ish, er allerede bejublet av et samlet pressekorps. Den forteller historier sett av unge nordmenn som står i spagaten mellom kulturer. Resett har i serien rollen som selve fristeren. Djevelen viser seg for protagonisten når hun er på sitt mest sårbare.

Rundt 95 prosent av skuespillerne er norsk-ishe. De fem prosentene etnisk norske fremstår, med unntak av Ida Fladens rolle (kjæreste av en Norsk-ish), som bleke karakterer, statister og skaprasister. Som for eksempel karakteren til Ida Fladens far. Han som på en familiemiddag oppfører seg som en karikatur jeg ikke trodde fantes. (se starten av episode 2).

Media kler to karakterer i serien. Den ene er en karikatur av en Dagbladet-journalist. Han kan ikke få vært snill og god nok, selv om han helst vil være kynisk. (se 12’ 52’’) Den andre karakteren som representerer medier, er en uspesifisert Resett-journalist kalt Vegard Granli. Han kommer inn i serien som selve djevelen. (se 6’40’’) Håret er kort som Lurås’. Han har omtrent samme kledning som det Lurås har på NRKs debattprogrammer. NRK-serien undertegner dog tilbudet «Resett» gir hovedkarakteren bare Vegard Granli v/Resett.

Resetts utsendte oppsøker hovedpersonen på sitt mest sårbare. Vegard Granli, AKA Helge Lurås kommer med et tilbud. Et djevelsk tilbud. Hun kan slippe å forholde seg til Dagbladet og norske medier som har vist henne en kald skulder. Hun kan bli en av Resett. For de tar vare på folka sine. Vil ikke stilne henne. Resett kommer med varme og åpne hender. Roser henne og lar det være opp til Fariba selv å gjøre som hun vil. Sier at Resett bærer et uriktig stempel. Oppfordrer henne til å ta vare på seg selv. Granli sier at de har mye mer til felles enn hun tror.

Det høres jo ut som en sektleder eller en nynazist som rekrutterer. NRKs serieskapere har her skapt en dyp og troverdig karakter. Hvis Lurås er slik. Men det tror de kanskje?

Siden kobler serieskaperne, uten å si det rett ut, Resett til en murstein som blir kastet inn vinduet hennes. Det fremstår uklart. Det kan ha vært hvem som helst. Også konservative muslimer eller til og med antifa. – Hos oss så er sikkerhet en prioritering. Bare så du vet det. Men nå skal ikke jeg plage deg mer, sier Resett-karakteren før han går fra møtet som er skrevet ut nederst i teksten.

Resett er et nyhetsmedium, hilsen NRK v/Fariba

I NRK-serien lar Fariba falle en replikk der hun i aller høyeste grad anerkjenner Resett som et nyhetsmedium. Bare nevner det. (i fet tekst under) For hun er vel ikke så bortreist, som ung mediabevisst klikkhore, hun definerer seg selv som det, at hun ikke vet at Resett ikke er et medium? Bare nevner det også.

Fariba er en karakter det er lett å like. Ikke ironi. Jeg trakk på smilebåndet, med varme og medfølelse, av hennes anstrengelser og grublerier. Hun bærer serien. Hun er en løs kanon med et stort hjerte. Hun setter alt inn på å skape seg en karriere som freelance journalist. Får et break ved å poste et bilde av en bunadskledd dame som spyr på en hijab- og sortlakenkledd dame. Bildet blir postet på sosiale medier, men står der alene, ute av kontekst. Først siden publiserer Fariba konteksten, som viser at det var et uhell der partene faktisk skiltes som venner.

Dette er egentlig en karakterbrist ved hovedkarakteren, som er langt mer sympatisk og sammensatt enn det gis utrykk for med denne historien. Hun får oppdrag. I Dagbladet skriver hun at alle er klikkhorer. At hun gjorde det for fame. Hun ender sågar opp på Dagsnytt 18 på grunn av hendelsesforløpet. I andre scener viser hun en beinhard mental finger til patriarkalske kulturer i Norge. Verdt å se! (se 12’30’’)

Serien er ok, mener jeg. Angrer ikke på at jeg så den. Men den er ikke så bra som det Dagbladet mener – de gir terningkast 6, heller ikke så bra som resten av MSM mener, de legger seg rundt terningkast fem. Norsk-ish er ujevn i den forstand at noen scener virker svært troverdige, andre oppstyltete. Det er dessverre mye stivt skuespill i NRK-serien.

Nyskapende serie hva bruk av språk og dialog angår

Det beste skuespillet foregår på diverse utenlandske språk. Mye av dialogen snakkes på helt andre språk enn norsk. Det er vel ment som et grep for å skape autentisitet. Samt at det sikkert kan fenge tospråklige med røtter i den muslimske verden. Det er et stort grep i serien. For meg fungerte det slik at serien var best da nye, ukjente innvandrerskuespillere snakket på sitt eget språk. Langt mindre stivt enn mesteparten av den norske dialogen!

Familie og foreldre styrer livet til norsk-ishe

Som seer får man innblikk i en verden der foreldre er underlig viktige som meningsbærere. Lenge etter at man selv er myndig. Selv om man er født og oppvokst i Norge. Familien står ekstremt sterkt. Opprøret 30-ish gamle karakterer må gjøre mot familien virker underlig på en etnisk nordmann. Men jeg tviler ikke på at det er autentisk og reelt. Serieskaperne, Bahareh Badavi og Melike Leblebicioğlu, kjenner nok kulturene de forteller fra.

De som forteller historiene i serien er hippe, unge, ikke-hijabbærende, alkoholkonsumerende, tinder-pulende, 2. og 3. generasjons innvandrerne som er født i Norge. Unge melaninrike nordmenn som for det meste snakker som en «innfødt». Både i innhold og stiltone, men som har en historie på ryggen, fra et annet «hjemland».

Hva med den kuede muslimske «verden» i Norge?

Les også: La Allahs vilje skje – ønsker Klassekampen å underkaste oss islam?

Det serien ikke tar for seg, annet enn fra utsiden, som da Fariba på herlig vis skjeller ut en fyr som forlanger kontroll over forloveden, hva angår venner, alkoinntak, meninger og mer, (se 12’ 20’’) er den verden av stemmer som ikke er i samfunnet. Muslimer som er kuet og tiet. Ikke fordi de er «frekke» eller vanskelige å forholde seg til. Men fordi de lever livet sitt på innsiden av et Norge få kjenner til. Noen i psykisk og fysisk voldelige hjem. Men, ok. Man skal ta serien på seriens premisser. Den serien jeg her fabler om, den vil ikke NRK publisere.

Resett gjør sin teatralske debut på NRK!

Når Resett får relativt mye tid i en episode, ikke som kulisse, men som et dilemma hovedpersonen, Fariba, må forholde seg til, er det dette vasne adjektivet – interessant som står uklart for øynene. For om man kjenner Resett som leser, vil man se at serieskaperne enten kjenner Resett meget godt, eller lager en karikatur av Resett. Om man kjenner Resett litt fra innsiden så vet man at serieskaperne neppe kjenner Resett særlig godt. Detaljene avslører dem. Som hvordan de avslutter en epost med Resetts logo. Det har aldri jeg fått. Men det er kanskje en god idé? Så litt tøft ut!

Det bør nevnes at rett etter at Fariba seriøst vurderer å sende en epost til «Resett», skjer det noe dramatisk som stopper den tankerekken hun sitter i. Fra før har det kommet en murstein inn vinduet hun sto og kranglet i med faren i forrige episode, (se 22’20). Når ringer barnehagen og sier at sønnen hennes har forsvunnet. Det må det single og ringle i bakhodet hennes: – Hos oss så er sikkerhet en prioritering, sa Resett-karakteren rett før han forlot Fariba. I eposten skriver han, v/Resett, utsagn som: sånne som deg, og: en av oss.

Det er skikkelig creepy, slik som Resett fremstår i serien! Fryser på ryggen! Sekterisk, nynazistisk og suspekt! Nesten som noe som kom ut fra innsiden av en moske, bare uten skjegg, og med dressjakke i stedet for pysjamas.

Norsk-ish: Episode 7 (se 6’40’’)

Vegard fra Resett, R. Fariba, F. (Fariba sitter alene på kafe. Hun er fryst ut av media som først hauset henne.)

R: Unnskyld? Hei, er du Fariba Asadi?

F: Jeg orker ikke dette her akkurat nå, kan du ikke bare la meg være i fred.

R: (rolig) Jeg heter Vegard Granli, jeg har prøvd å få tak i deg, jeg har ringt deg og sendt meldinger og epost og …

F: Fra Resett?

R: Fra Resett, ja. Det stemmer.

F: Følger du etter meg, eller? Driver du og følger etter meg?

R: Nei, det gjør jeg ikke. (ler)

F: Jeg er ikke interessert.

R: Jeg bor rett over gata her, og det var bare flaks at jeg kjente deg igjen.

F: Jeg er midt oppe i noe nå.

R: Det forstår jeg. Det er ikke meningen å forstyrre, men jeg bare så deg og så …Kan ikke vi sette opp et møte?

F: Nei, jeg er ikke interessert.

R: Men du vet jo ikke hva jeg har å tilby.

F: Men jeg vil ikke ha noe med bransjen din å gjøre.

R: Nei, det forstår jeg veldig godt etter det du har vært igjennom nå, liksom, men nå er det nå sånn at det er litt annerledes hos oss da, enn i resten av bransjen. Kan se på det sånn som at vi er nok litt mer en familie enn en arbeidsplass.

(Fariba blir litt interessert, viser det i ansiktet)

R: Og så må jeg bare få si at det har vært utrolig kjipt å se på hvordan du er blitt stående helt alene i den mediestormen som du har vært igjennom nå. Det ville aldri skjedd hos oss, for å si det sånn. Vi tar vare på folka våre.

F: Ja vel, er ikke dere innvandrerkritiske? Hvorfor er dere interessert i meg da?

R: (Fnyser og smiler) Du vet hvordan de tingene der fungerer. Noen stempler deg med noe og så … resten følger etter. Jeg er helt sikker på at du og jeg har mye mer til felles enn det du tror. Det er helt åpenbart for meg at du har et stort talent, og det har vi lyst til å ta vare på. For det er klart at du kommer til å møte mange mennesker nå som vil at du skal holde kjeft. Og det vil ikke vi at du skal.

F: Ok …

R: Så jeg håper i hvert fall at du passer på, at du tar vare på deg selv, (ser ut vinduet) for det er klart det at det ikke alltid er like lett å vite hva folk som er uenig med deg kan finne på å gjøre. Hos oss så er sikkerhet en prioritering. Bare så du vet det. Men nå skal ikke jeg plage deg mer. Kan ikke du lese de mailene som jeg har sendt deg, og så kan vi heller ta en prat etterpå, hvis du har lyst?

(Reiser seg og går.)

Døren min står alltid åpen i hvert fall, så vet du det. Fint å møte deg.

Episode 8 (se 3’45’’) (Fariba leser epost)

Emne: Takk for sist.

Kjære Fariba

Resett synes det er skammelig å være vitne til heksejakten du utsettes for om dagen.

Vi i Resett har behov for sånne som deg – uredde og ærlige stemmer.

Vi tar vare på våre egne og du er velkommen til å bli en av oss!

Vennlig hilsen

Vegard Granli v/Resett

Resetts logo