Betegner NTNUs avslag om innsyn for «ganske oppsiktsvekkende».

– NTNU spiller ikke med åpne kort og bruker sin makt og posisjon for å holde informasjon unna meg, sier Øyvind Eikrem til Universitetsavisa.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier at kravet om innsyn står sterkt.

– Det følger av bestemmelsene i forvaltningsloven at den som er gjenstand for gransking i en slik sak, som alminnelig prinsipp har krav på innsyn i alle dokumenter som tjener som grunnlag for vurdering av hans sak.

Prosessen mot Eikrem begynte med at han 18. september 2018 uttalte seg i Resett om årsaken til et dobbeltdrap i Trondheim. Dette fikk noen på NTNU til å reagere. De likte ikke hans beskrivelse av eventuelle årsaker.

Mange måneder senere kom Filter Nyheter med påstand om at Eikrem hadde en Facebook-profil under et annet navn og at han der skulle ha postet rasistiske uttalelser. Selv hevder Eikrem at det ikke er hans Facebook, og vil klage Filter Nyheter inn for PFU.

Eikrem vil undersøke om det har fremkommet negative karakteristikker av ham under et møte og om dekanen ikke grep inn da han ble baksnakket. En kollega skal ifølge rykter ha ytret at Eikrem ikke er skikket til å undervise ved Institutt for sosialt arbeid.

Men NTNU nekter han innsyn. Han får bare innsyn i sluttrapporten, men ikke i bakgrunnsmaterialet. NTNU begrunner avslaget med at opplysninger som er underlagt taushetsplikt unntas fra innsyn.

Konklusjonen til NTNU er at Eikrem ikke skal få innsyn i underlagsdokumentene og at han har fått innsyn i det han skal ha innsyn i kraft av å være part i saken.

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at dokumenter som er lagt til vurdering ikke kan hemmeligholdes. Dett gjelder også taushetsbelagte opplysninger.

