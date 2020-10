annonse

Oslo kommune utsetter 2-årskontrollen for barn, og gir foreldre beskjed om at neste innkalling til helsestasjonen blir ved 4-årskontroll.

Men kommunen har kapasitet til å motta flere flyktninger, ifølge ordføreren.

– Oslo og Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Nå må vi vise hva slags land vi ønsker å være, og hvordan vi som nasjon stiller opp for våre medmennesker. Regjeringen må nå handle, i den prekære situasjonen som har oppstått, uttaler ordfører Marianne Borgen (SV) i en pressemelding.

Kari Kjønaas Kjos fra Frp tar utsettelse av 2-årskontrollen opp i Stortinget.

– Undertegnede har den siste tiden blitt gjort kjent med at Oslo kommune utsetter 2-årskontrollen for barn, og gir foreldre beskjed om at neste innkalling til helsestasjonen blir ved 4-årskontroll. Dette skjer etter flere måneder med strenge smitteverntiltak, som har hatt store konsekvenser for sårbare barn. Mange små barn har måttet leve periodevis i isolasjon i utrygge hjem, og Folkehelseinstituttet har i rapporter slått fast at koronatiltakene har hatt store negative konsekvenser for tjenestetilbudet til sårbare barn. Mange barn har ikke fått det tilbudet de har rett på, og koronatiltakene har således representert et betydelig inngripen i barns rett til helsehjelp. Dette har eksempelvis Barneombudet vært sterkt kritisk til. Det er vanskelig å forstå hvorfor Oslo kommune da velger å utsette 2-årskontrollen for barn, og risikere at barn som allerede har opplevd store negative konsekvenser lider ytterligere.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) spør: Mener statsråden at det er forsvarlig at Oslo kommune utsetter 2-årskontrollen for barn, sett hen til hvordan sårbare barn har lidd under koronapandemien?

Helseminister Bent Høie svarer at pandemien har medførte at mange helse- og omsorgstjenester fått redusert åpningstid eller blitt stengt. Dette gir utfordringer og økt risiko for mange grupper, blant annet sårbare og utsatte barn og unge.

Høie: Det er de enkelte kommuner som har ansvaret for helsetjenestene.

– Jeg er opptatt av at barn som trenger eller kan komme til å trenge hjelp, også fra andre instanser som for eksempel barneverntjenesten, fanges opp raskt og at de får hjelp i tide. For barn i slike situasjoner kan tilbudet fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten være avgjørende. Jeg har derfor gitt sterke og klare føringer til kommunene om at tilbudet ved helse-stasjons- og skolehelsetjenesten skal, så langt det er mulig, ikke reduseres. Jeg vil på det sterkeste oppfordre kommunene til å følge disse føringene.