Blomsterkasting og knivstikking i Oslo.

Lørdag kveld fikk politiet melding om en ungdomsgjeng som laget bråk på Ellingsrud i Oslo.

Der hadde de revet opp blomster og forsøkt å hive plantevekstene inn i oppgangen til en kvinne på over åtti. Et vindu i nevnte oppgang skal være knust.

Videre skal uromakerne ha dyttet en annen kvinne før de beveget seg i retning av t-banen, skriver politiets operasjonssentral på Twitter.

Gjerningsguttene gis følgende signalement: «rød genser, vest, og kamobukse. Ca 13-14 år. Han (den mest aktive, journ.anm.) var sammen med flere andre.»

#Oslo Vi er på Ellingsrud etter at en kvinne i 80-årene var frustrert over at en ungdomsgjeng med unge tenåringer dro opp blomster og forsøkte å kaste det inn i oppgangen hennes. Guttene hadde også dyttet en annen kvinne før de gikk mot tbanen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 3, 2020

På Grønland i Oslo måtte politiet rykke ut etter at en mannlig drosjekunde skal ha nektet å gjøre opp for turen og heller ville «betale» med knivstikk.

Passasjeren stakk inn i en nærliggende bygning, hvor han senere ble oppsporet av politiet.

#Oslo På Grønland har en taxikunde som ikke ville betale for turen forsøkt å stikke etter sjåføren med en kniv før han gikk inn i en oppgangen. Vi søker etter mistenkte i denne oppgangen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 3, 2020

I Urtegata i Gamle Oslo, et steinkast unna Grønland, kom det i ettermiddag til slagsmål mellom to mannspersoner.

Foranledningen var at den ene mannen hadde rødsprit i munnen sin og antente denne idet han sprutet væsken mot den andre mannen, som deretter slo tilbake, opplyser vitner.

Politiet melder at den ene mannen, som antas å være spritspruteren, blør fra et sår over øyet og har smerter i en skulder. Vedkommende ble fraktet til Oslo kommunale legevakt.

Iflg. vitner skal foranledningen til slagsmålet være at mannen vi har kontakt med hadde rødsprit i munnen og tente på dette i den han sprutet det mot den andre mannen. Det er uvisst om den andre mannen har tatt noen skade fra dette, men han var åpenbart i stand til å ta igjen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 3, 2020

Det er imidlertid ikke bare i Oslos sjaskete strøk lovens lange arm må ordne opp. På fasjonable Sandvika Storsenter i Bærum vest for Oslo ble to kvinner på 37 og 38 år pågrepet midt i shoppingrushen lørdag.

På seg hadde de plagg til en verdi av flere tusen kroner. Kvinnenes fremgangsmåte og utstyr gjør at tyveriforsøket virket godt planlagt, mener politiet.