Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror at folket vil ta imot flere båtmigranter fra Moria-leiren enn regjeringen.

– Grasrotengasjementet landet rundt har vist at regjeringen er i utakt med befolkningen i dette spørsmålet. Norge er et rausere og mer inkluderende samfunn enn det regjeringen viser at de tror med sitt lave tall, sier han til Dagsavisen.

Hans løsning vil være at regjeringen forplikter seg å hente ut like mange migranter som norske kommuner vedtar. I praksis vil det betyr at kommuner melder inn hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot.

– Vi vet de er i stand til å telle til lenger enn femti, i hvert fall hvis vi tvinger dem til å prøve, sier Moxnes.

Dagsavisen spør om hvem som skal betale, og her ser ikke Moxnes noe problem.

– Det er ikke regjeringens private pengesekk vi snakker om, men fellesskapets midler. Og når det norske fellesskapet vil ta imot flere fra Moria, så må regjeringa bevilge midler til det.

Jon Helgheim er helt uenig med Rødt-lederen.

– Rødt er på en annen planet i denne saken, sier han, og legger til:

– Dessverre har vi så mange totalt ansvarsløse ordførere fra Ap og Sp rundt omkring, at det ville veldig raskt ført til svenske tilstander. Det et viktig at vi har voksne mennesker på Stortinget som kan ta vare på de totalt ansvarsløse lokalpolitikerne rundt omkring, sier han.

Redd Barna er positiv til Rødts løsning

– Vi er veldig positive til at Rødt forsøker å finne en løsning på hvordan Norge skal ta imot flere flyktninger, da vi vet flertallet i befolkningen vil dette, men vi trenger flere analyser av dette forslaget før vi kan støtte det, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.