annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg advarer de som er skeptiske til å vaksinere seg mot covid-19.

Til Dagbladet uttaler statsministeren at hun mener alle som kan, bør vaksinere seg. Solberg peker på meslingvaksinen, og slår fast at de som ikke vil ta denne, bidrar til å gjøre Norge til et farligere sted for dem som ikke kan ta vaksinen.

Les også: Undersøkelse: Fire av ti vil ikke ta coronavaksine nå

annonse

Det fremgår nemlig av en meningsmåling Ipsos gjennomførte for Dagbladet at fire av ti nordmenn ikke ville ha tatt en coronavaksine, dersom den var tilgjengelig nå.

– Jeg tenker at det er viktig å vise at vi faktisk følger protokollene for testing og utprøving av vaksiner. Jeg skjønner at det kan oppstå usikkerhet når man ser andre land som begynner å utprøve på et tidlig tidspunkt, sier Solberg til Dagbladet.

– Men dersom vi får for få som vaksinerer seg, så blir det vanskeligere å slippe opp etter hvert. Og det er jo hensynet til dem som blir alvorlig syke som er avgjørende.