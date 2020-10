annonse

Dårlig luftkvalitet i bartebyen.

I helgen har en mystisk røyk sivet inn over Trondheim og lagt seg som et slør over byen. Dét har forringet luftkvaliteten flere steder i byen, skriver NTB.

Samtlige målestasjoner hos nettstedet Luftkvalitet.info viser luftforurensing på et nivå som spesielt er risikabelt for asmatikere og folk med andre luftveissykdommer.

Meteorologene strides om hva den luftbårne invasjonen skyldes, men er enige om at røyken stammer fra Øst-Europa.

– Vi har såkalte trajektoriemålinger der vi kan se hvor den lufta vi har over oss nå kommer fra. Det vi ser nå er at lufta er fra Øst-Europa, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

Mens Granerød foreslår at røyken over Trondheim er svevestøv fra tørre jordbruksområder i Øst-Europa, mener vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk Institutt at opphavet kan være branner i Ukraina.

– Det er ikke helt utenkelig at det er røyk fra skogbrannen i Ukraina, fordi det har blåst fra sørøst i lang tid, sier Austerheim i en uttalelse.