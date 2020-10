annonse

Etter at Donald Trump ble innlagt på sykehus med coronaviruset, har presidentens tilhengere samlet seg flere steder i USA for å vise sin støtte i den vanskelige tiden.

Utenfor sykehuset der Trump er innlagt samlet flere hundre støttespillere med Trump-effekter og flagg og ropte «fire nye år».

This right here proves that Trump fans only care about being part of a club, it has nothing to do w/principles.

They're outside a military hospital, day & night, creating a disturbance & unnecessary noise w/absolutely no compassion for the Vets recovering from war trauma there. https://t.co/ptFeXgYIKi

— Congress Has Abandoned US (@vamoosetoheck) October 4, 2020