annonse

annonse

Det er SIAN-profilen Dan-Eivind Lid som ble funnet drept i Kristiansand lørdag. Politiet opplyser at de har satt inn store ressurser og etterforsker bredt. En av spekulasjonene i sosiale medier og kommentarfelt er at det mistenkelige dødsfallet kan ha sammenheng med Lids engasjement i SIAN.

I så måte pekes det på en artikkel som ble publisert på nettsidene til den venstreekstreme gruppen Tjen Folket etter SIANs demonstrasjon utenfor Stortingen 29. august.

I en artikkel med overskriften «Nazi-karakterene bak SIAN» blir Lid og fire andre identifisert. Tjen Folket startet artikkelen slik:

annonse

«Politiet bruker enorme millioner på å hjelpe den fascistiske gruppa Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) å organisere markeringer for muslimhat. Også borgerlig media lar gruppa framstille seg selv som “religionskritisk” og de avslører ikke deres fascistiske karakter eller medlemmenes hyllester til Breivik.

Vi har derfor laget denne saken for å gi en oversikt over noen av medlemmene som deltok i SIANs markering i Oslo 29. august. Det presiseres at dette ikke er en fullstendig gjennomgang av SIAN eller deres medlemmer, men en kort identifisering av noen av medlemmene og hvilken politikk de står for.»

Artikkelen fortsetter.

annonse

Dan-Eivind Lid vises en eget seksjon i artikkelen til Tjen Folket:

«Dan Eivind Lid har flere års fartstid som støttespiller for ulike nazistiske organisasjoner og grupper. Via sosiale medier fremstiller han seg som en noe overivrig våpenentusiast, og uttrykker støtte til ulike nazistiske organisasjoner. Han er dømt for å i 2012 ha lagt et grisehode utenfor moskeen til Muslimsk Union Agder,» skriver de.

Artikkelen fortsetter.

Ingen fra SIANs ledelse har så langt villet spekulere i motiver for det som ser ut som et drap, Om noe har SIAN-leder Lars Thorsen og den Kristiansandbasert SIAN-aktivisten Arne Tumyr tonet ned et mulig politisk motiv.

– Jeg har vanskelig for å tro at dødsfallet har noe med Sian å gjøre, sier Tumyr til NRK.

Les også: Sterke følelser hos Resetts lesere etter SIAN-dødsfall: – Vil Erna nå ta avstand fra vold?

annonse

Av en dom går det frem at Lid i 2015 ble utsatt for grov vold i sitt hjem som del av en privat konflikt uten tilknytning til politiske aktiviteter eller meninger, siteres Fædrelandsvennen av NTB.

– Et nazisvin døde, det er positivt

Men på sosiale medier er det allerede flere stygge kommentarer hvor folk gleder seg over dødsfallet.

– Spiller ingen rolle hva dødsårsaken er. Et nazisvin døde, skriver en.