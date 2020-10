annonse

Redaktør av Filter Nyheter mener ingenting tyder på at avdøde SIAN-medlem Dan-Eivind Lid ble drept.

Lørdag ble det åpnet etterforskning etter at det som hittil er omtalt som «en mann i 40-årene» ble funnet død. Det skal være SIAN-medlem Dan-Eivind Lid som er funnet død.

SIAN-leder Lars Thorsen sier at Lid har vært med SIAN under flere demonstrasjoner, seneste under demonstrasjonene i Oslo 29. august.

Ingenting politisk

I forbindelse med dødsfallet har TV 2 intervjuet Harald Klungtveit som er redaktør for nettstedet Filter Nyheter. Til tross for at politiet har satt inn store ressurser rundt det mistenkelige dødsfallet avfeier Klungtveit at drapet har politisk motiv.

– Ut i fra det lille jeg vet så langt, tyder ingenting på at det er et politisk motiv bak det mulige drapet, sier Klungtveit til TV 2.

Politiet uttalte på dagens pressekonferanse at de har startet drapsetterforskning.

Resett-redaktør Helge Lurås har tidligere påpekt at Filter Nyheter har vært svært tidlig ute med opplysninger i Bertehussen saken, noen han mener han tyde på at Klungtveit fores med opplsyninger fra noen i PST.

– Flere hypoteser

Politet sier de er i en innledende fase av etterforskningen og at de setter inn «betydelige ressurser» og at de «jobber bredt og utfra flere hypoteser.»

Lid var også ansvarlig for den såkalte grisehodesaken fra 2012, hvor det ble lagt et avkappet rødmalt grisehode foran en moské i Kristiansand med følgende tekst på en påfestet lapp: «Hei muslim, gi tilbake grisen dere tok fra oss (barneavd.) på aykehuset. Slutt å hån norsk mat og kultur. This is Norway love it or leave it. Russ 2012 Fruck Jihad.»

Lid ble først dømt, men senere frifunnet i saken.

SIAN-leder Lars Thorsen sier til VG at han ikke ønsker å spekulere i om dødsfallet har en relasjon til avdødes politiske virksomhet.