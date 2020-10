annonse

annonse

Nylig refset helseminister Bent Høie en ung såkalt influenser for at hun og to andre personer på et privat arrangement ikke hadde overholdt én-meter-regelen, og for at hun hadde delt et bilde av sin opptreden på sosiale medier. Ifølge Høie bidrar dette til å undergrave respekten for corona-tiltakene.

Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å forsvare opptredenen til influenseren og vennene hennes. Det jeg reagerer på, er at Høie er langt krassere i sin omtale av influenseren og vennene hennes enn han var da han ble konfrontert med høyretoppen Saida Begums brudd på corona-tiltakene.

Som kjent deltok statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Saida Begum 5. juni i en massedemonstrasjon mot politivold og rasisme. Det resulterte, så vidt jeg har kunnet registrere, ikke i annet enn en tannløs uttalelse fra helseministeren om at det av hensyn til smittefaren var uheldig at folk deltok på massearrangementer. Noen uthenging av statssekretær Begum slik helseministeren nå henger ut influenseren og vennene hennes, var det i hvert fall ikke snakk om.

annonse

Les også: Oslo Høyres ordførerkandidat viser finger’n til 350 000 arbeidsledige nordmenn

Men hvem er det som har opptrådt mest kritikkverdig, statssekretær Begum eller influenseren og vennene hennes?

Influenseren og vennene hennes er privatpersoner som – i likhet med hundretusener av andre mennesker her i landet – åpenbart har gått lei av eller har glemt corona-tiltakene. Begum, derimot, er ikke bare statssekretær i departementet som har ansvaret for å håndtere mange av corona-tiltakene, men var også Oslo Høyres ordførerkandidat i 2019. Hun er både toppbyråkrat og toppolitiker. Dessuten er hun jurist med erfaring som advokat. Er det noen som burde ha respektert myndighetenes påbud og råd i forhold til corona-trusselen, må det være Begum!

annonse

Store deler av Norge ble stengt ned i møte med corona-trusselen. Hundretusener mistet jobben eller ble permittert. Tusenvis av firmaer står i fare for å gå konkurs. Mange vet ikke om de vil klare å betale regningene sine. I en slik situasjon deltar statssekretæren i departementet som har ansvaret for å håndtere store deler av de økonomiske følgene av corona-epidemien, i en massedemonstrasjon som kunne ha brakt corona-smitten ut av kontroll. Og dette – å vise finger’n til både smittevern, hundretusener av arbeidsledige og permitterte mennesker og konkurstruede firmaer – har ikke fått noen følger for Begum!

Hvordan kan statsminister Solberg og regjeringen forvente at vanlige mennesker skal følge oppfordringer til å holde seg hjemme dersom de føler seg syke, bruke munnbind og andre corona-tiltak når Saida Begum – kvinnen som viste finger’n til både folkehelsen, hundretusener av arbeidsledige og permitterte mennesker og konkurstruede bedrifter – fremdeles er statssekretær?

Hvor er massemedia? Hvorfor er ikke det første spørsmålet Solberg, Høie eller andre representanter for regjeringen får på enhver pressekonferanse eller orientering om corona-situasjonen, hvordan Begum fremdeles kan være statssekretær, og hvordan regjeringen kan tro at vanlige mennesker skal etterleve corona-tiltakene når en statssekretær kan gi blaffen i dem uten at det får noen følger?

At Begum fremdeles er statssekretær er en skandale og noe massemedia burde ha grepet tak i. Kompetente massemedier som var seg sitt samfunnsansvar bevisst, ville ha fremtvunget Begums adgang!

Og hva med Solberg, Høie og resten av regjeringen? Hvordan klarer de å se folk i øynene og oppfordre til etterlevelse av corona-tiltakene, eller til og med true med straffetiltak, når de ikke har foretatt seg noe som helst i forhold til statssekretær Begum og hennes forakt for både folkehelsen, samfunnsøkonomien og titusener av mennesker som i dag befinner seg i en vanskelig situasjon?