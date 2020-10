annonse

annonse

Først en innledning, og ikke fordi jeg er opptatt av Bondevik-slekten. Jeg hadde nær sagt tvert imot.

Men fordi jeg oppdaget overskriften til Helge Lurås: «Bondevik-sønn radbrekker statsministerpappaens gamle parti:- Nå er berget fullt. Jeg skammer meg.» Hva sønnen John Harald Bondevik hadde å fremføre var ikke spesielt glupt. Men så «slekter» han på sin noe mer svulstige far, dere vet han som tiljublet Knut Arild Hareide som sin verdige etterfølger. Så pass har jeg lov å påminne om, uten å «felles» av rasisme eller andre ulovligheter.

Det interessante var kommentar-feltet som fulgte dette Lurås-innlegget hvorfra jeg stjal dagens overskrift fra en debattant, den der klart meste aktive debattanten i kommentarfeltet. Som riktig radbrekket realitetene i dagens globalistiske demokratiske verden. Og på nyhetene, akkurat da jeg leste sistnevntes anførsler, hørte jeg om gigantisk hvitvasking av lugubre for ikke å si kriminelle midler gjennom DnB systemet, Norges største bank, med Rune Bjerke(Ap) som konsernsjef. I dette vårt oppskrytte verdens beste land.

annonse

Les også: Nepotisme og korrupsjon i Utenriksdepartementet

Men denne kronikken gjelder altså ikke DnB, men denne personen i kommentarfeltet, som jeg personlig ikke kjenner og som synes langt fra politisk korrekt, heldigvis. Noe som imidlertid ikke er verken hans eller mitt edle forsett, for hans innlegg fortjener oppmerksomhet for mye underfundig god logikk. Lett omskrevet og for korthets skyld – og spesielt dedikert til våre selvgode politikere – siterer jeg herved hans meninger:

«Noen (debattanter) forsøker å redde gardinene når resten av huset står i brann. Demokrati har sosialisme som et «nødvendig» resultat. I kombinasjon med svak selvtillit og troen på egne evner sørger velgermassen for å tippe tyngdepunktet i politikken til venstre. Demokrati er sykdommen. Den består i den logiske forbrytelse det er å appelere til majoritet. I kampen om stemmene består det sterkeste virkemiddelet i å lokke befolkningen med tyvegods, som loves i større utstrekning ved å «skrive seg fra» tilhengerne av de konkurrerende partier. Derved får du en situasjon hvor skurken Staten vokser seg over alle grenser. Stadig må partiene finne mer penger å lokke velgerne med. Demokrati er i sin natur en innsmigring til befolkningens kriminelle sinnelag. Og alle våre problemer har sitt opphav i legalisert tyveri: 1) Udugelig skole 2) Ineffek-tivt helsevesen 3) Mangel på industrialisering 4) Høyt kostnads nivå 5) Handelslekkasje og 6) Migrasjon.

annonse

Ingen av Bondeviks lykkejegere vil til Norge om det ikke finnes gratispenger. Det ville ikke være det minste komplisert å få den multilaterale handelen i balanse om den oppsvulmede skurke-staten ikke gjør beslag på arbeidskraft. Prisene ville ikke stige om høyere lønn kun var aktuelt når den ansatte hadde medvirket til økt vekst og ikke hva det behager fagforeninger. Når offentlige ansatte må skaffe seg ærlig arbeide vil landet få fullblods industrialisering. Når de flinke og foretaksomme ikke får sin formue beslaglagt kommer interessen for å starte profitabel industri og næringsliv. Når helsetjenester overlates til det private initiativ, når helsetjenester underlegges konkurranse og resultatorientering faller prisen til et minimum. Ved å få undervisning over på nettbrett reduserer vi bransjens behov for arbeidskraft til under 1% slik at disse kan brukes til noe produktivt. Skole er dessuten den mest idiotiske ide i menneskehetens historie – tenke seg til å lære seg ting før man har behov for det – det er definisjonen av idioti.

Applisert demokrati er når en gjeng psykopater roper ut til befolkningen at de skal få være med på å dele tyvegods om de lydig stemmer. Løsningen på dette hovedproblemet består i å organisere kloke hoder i en organisasjon med det formål å produsere tekster som gjør det flaut å tjene til livets opphold i offentlig sektor eller i bedrifter som i hovedsak lever av offentlig sektor, men hvor det ikke finnes noen avsetning i et fritt marked – uten kjeltrings-staten.»

Les også: Når korrupsjon blir så vanlig at selv ikke regjeringsadvokaten evner å innse realitetene

Mitt svar til dagens overskrift er bekreftende, det gjør vi, EU og FN, korrupsjon og selvtekt, løgn på løgn, og misbruk av den norske stats ukyndighet ved lett å kunne skjule seg i massen. Vi kan her snakke om politikkens vesen: unngå å omtale sannhet. Oftest ved feigt å dekke seg bak andre, dvs de «litt» mindre skruppelløse skjuler seg lettest og oftest bak de mer og mest skruppelløse, de frekkeste løgnerne. Ikke rart at folket mister respekt både for politiker- og journalist-bransjen. Begge deler propaganderer og undergraver helt bevisst det sanne folke-demokratiet gjennom løgn samt egen «forskjønnelse». Enklest her omtalt som de svulstige overfladiske fordels-søkere.

Les om igjen debattantens kommentar, men dypere. Forsøk å forstå ham rett. Opp mot fordels-folkene og propagandistene som han – og vi velgerne er.