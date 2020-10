annonse

Gruppen Proud Boys har fått mye oppmerksomhet etter tirsdagens presidentdebatt og blitt stemplet av både utenlandske og norske medier som en «hvit makt»-gruppe.

Tirsdag ble Donald Trump presset av programleder Chris Wallace og Joe Biden om gruppen Proud Boys. De ville vile om Trump tok avstand fra «hvit makt»-grupper.

– Selvfølgelig, sa Trump og la senere til at Proud Boyd bør trekke seg tilbake.

Torsdag sa Trump at han ikke visste hvem Proud Boys er. Han poengterte at alle såkalte ekstremistgrupper bør trekke seg tilbake og la politiet gjøre jobben sin.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er, men hvem de nå enn er, så må de tre tilbake. Tre tilbake og la politistyrkene gjøre jobben sin. Hvem enn de er, tre tilbake, sa Trump til pressen i Det hvite hus onsdag. Presidenten la til at Joe Biden må svare på spørsmål om Antifa, som i flere måneder har laget opptøyer i USA.

Proud Boys hevder selv at de er tilhengere av politiet.

PRESIDENT TRUMP: "I don't know who the Proud Boys are…" RPEORTER: "Do you denounce White Supremacists?" PRESIDENT TRUMP: "I've always denounced any form of any of that. But… Joe Biden has to say something about Antifa. It's not a philosophy…" pic.twitter.com/3noO2KLj01 — Breaking911 (@Breaking911) September 30, 2020

Sjåvinister

Både NRK og NTB la onsdag ut flere saker der de omtalte Proud Boys som en høyreekstrem «hvit makt»-gruppe. Men ifølge dem selv er det helt feil.

Etter at et samlet pressekorps stemplet Proud Boys som en høyreekstemistisk hvit makt-gruppe har Proud Boys selv uttalt at de tar avstand fra alle som kaller seg hvit makt, ifølge Fox News.

– Jeg vil si dette på vegne av hele den nasjonale organisasjonen Proud Boys og fordømme hvit overherredømme. Vi er ikke en hvit makt-organisasjon, sa Thad, sjef for Proud Boys Salt Lake Utah.

“I will go out and say that the #ProudBoys as a whole, I will say this on behalf of the entire national organization, denounce white supremacy." – Thad, Chief of the Proud Boys Salt Lake Utah Chapter pic.twitter.com/WGlUEx3jeF — 𝐁𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐧𝐞𝐞 (@brian_schnee) October 1, 2020

Ifølge LA Times omtaler Proud Boys seg som en gruppe «vestlige sjåvinister» som tror på ytringsfrihet, våpenrettigheter og lukkede grenser, og motarbeider raseskyld og politisk korrekthet.

Den høyreorienterte gruppen ble startet som en spøk av komikeren Gavin McInnes i 2017, men han trakk seg ut i 2018. McInnes har blitt intervjuet om gruppen i programmet Dateline.

Lederen av Proud Boys heter Enrique Tarrio og er oppvokst på Cuba. Ifølge grunnlegger Gavin McInnes er det «horder» av både svarte og latinamerikanske medlemmer i Proud Boys.

My local news called the proud boys “Right Wing Extremists” and white supremacists. I checked their website. 🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/nb5Z7I52NE — Kianni Bravo (@Kianni_Bravo) September 30, 2020

