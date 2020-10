annonse

annonse

Vil holde bransjen under oppsikt.

For å sørge for at loven om god handelsskikk i dagligvarekjeden etterleves, vil Erna Solbergs regjering opprette et tilsyn rettet mot de store aktørene i bransjen.

Loven ble vedtatt av Stortinget 17. mars, og trer i kraft fra det tidspunkt som Kongen bestemmer. Dagligvaretilsynet tar til å virke 1. januar 2021.

annonse

Prislappen for Dagligvaretilsynet blir 6,5 millioner kroner for budsjettåret 2021. Dessuten skal Konkurransetilsynet styrkes med 8,5 millioner.