annonse

annonse

Lørdag ble det åpnet etterforskning etter at det som hittil er omtalt som «en mann i 40-årene» ble funnet død. Det skal være SIAN-medlem Dan Eivind Lid som er funnet død.

SIAN-leder Lars Thorsen sier at Lid har vært med SIAN under flere demonstrasjoner, seneste under demonstrasjonene i Oslo 29. august. Politiet varsler en pressekonferanse senere søndag, skriver NTB.

– Politiet i Kristiansand åpnet lørdag etterforskning etter at de definerte funnet av en død mann i 40-årene som mistenkelig. Det var både omstendigheter og observasjoner rundt funnet som ble oppgitt som grunner til at etterforskningen ble startet.

annonse

– I forbindelse med et mistenkelig dødsfall i Kristiansand som ble omtalt i mediene i går, inviterer Agder politidistrikt til pressekonferanse.

Politiadvokaten møter mediene klokka 12.

Mannen ble ifølge Fædrelandsvennen funnet død i leiligheten sin i Suldalen av en nabo. Også Politiets sikkerhetstjeneste er koblet inn i etterforskningen, melder NRK.

annonse

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag.

Lid var også ansvarlig for den såkalte grisehodesaken fra 2012, hvor det ble lagt et avkappet rødmalt grisehode foran en moské i Kristiansand med følgende tekst på en påfestet lapp: «Hei muslim, gi tilbake grisen dere tok fra oss (barneavd.) på aykehuset. Slutt å hån norsk mat og kultur. This is Norway love it or leave it. Russ 2012 Fruck Jihad.»

Lid ble først dømt, men senere frifunnet i saken.