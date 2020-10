annonse

Vil Solberg fordømme politisk vold, spør lesere.



Søndag åpnet Agder-politiet drapsetterforskning etter at en mann i førtiårene ble funnet død i Kristiansand dagen før.

Det er fortsatt uklart om det ligger noe kriminelt bak og hva motivet i så fall er. Avdøde er Dan Eivind Lid fra Kristiansand.

Mange spekulerer imidlertid i om dødsfallet kan knyttes til Lids aktivisme som medlem av den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, kjent som SIAN.

Dødsfallet har vakt sterke følelser hos flere av Resetts lesere, og i kommentarfeltet retter flere sin vrede mot statsminister Erna Solberg.

– Er nå Erna villig til å ta avstand fra vold mot Sian, spør leseren «Noek Tern».

– Veit iallfall noen som har et medvirkeransvar. Støre, Erna, andre partiledere, parlamentariske ledere, redaktører i Akersgata, lyder de sterke beskyldningene fra «Sidhatt».

Hans navn var Dan Eivind Lid 😭💔 Måtte de/den som tok fra deg livet og tok deg fra oss ,bli funnet fort .Jeg gråter og er så jævlig fortvila nå . En hedersmann og god venn ble brått revet bort fra oss 😭💔https://t.co/NEtBDVgByB — Lena Marie Andreassen (@AndreassenLena) October 4, 2020

Bakgrunnen for de opprørte meldingene er at Solberg unngikk å fordømme volden som medlemmer av SIAN ble utsatt for i Bergen og Oslo tidligere i høst. Isteden tok Norges statsminister «sterkt avstand» fra SIAN.

Andre lesere maner derimot til ro, og advarer mot å trekke forhastede konklusjoner.

– Det kan være risikabelt å fronte SIAN. Men, dette kan vel også ha private koblinger, skriver Reidar.

– Nå får man vente å se hvem som har gjort dette og hvorfor, oppfordrer Maalfrid.

– Husk nå endelig på timene etter tragedien 22 Juli. Nettet kokte over med korsfest korsfest. Redaktøren her i Reset var en av de første “spesialistene” i Nrk studio. Han var omtrent ikke et sekund i tvil om gjerningspersoner. Nevner det bare, minner «Bilquis» om.

I kommentarfeltet uttrykkes det frykt for at Norge går mot amerikanske tilstander hvor politiske meningsmotstandere dreper hverandre, mens media og politikere enten dysser ned saken eller gir stilltiende samtykke og dermed kan legitimere voldsbruk.

– NÅ burde STATSAPPARATET i Norge ta affære, har vi virkelig komme dit at meningsmotstandere drepes, nå må ALLE politikere ut å fordømme å sette alle kluter til mot dette angrepet på YTTRINGSFRIHETEN, mener Knut.

#SIAN-aktivist Dan Eivind Lid drept! Av #muslimer, #AFA? Det at @PSTnorge etterforsker kan bety at dette drapet er politisk motivert. Nå må det utarbeides en handlingsplan for å redde #nasjonalister og #patrioter. — Folkebevegelsen Mot Innvandring – FMI (@FMInnvandring) October 4, 2020

– Nå må resten av SIAN få politibeskyttelse mot aggressive venstreradikale muslimer, koste hva det koste vil, nå må det berges liv, istemmer «Nordfrost».

Harald Klungtveit i nettstedet Filter Nyheter mener at muligheten for politisk drap kan avskrives i saken fra Kristiansand.

Det samme gjør Arne Tumyr, som er tidligere leder i SIAN og en nestor i den islamkritiske bevegelsen i Norge.

– Jeg har vanskelig for å tro at dødsfallet har noe med Sian å gjøre, sier Tumyr til statskanalen NRK.

Like skråsikker er ikke Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som forventer at politiet setter inn «alle nødvendige ressurser» for å oppklare saken.

"Vi får avvente å se hva som kommer frem i saken, men politiets taushet er påtakelig" https://t.co/mFdWXL7d7B #SIAN — Tore Rasmussen #IstandWithArmenia🇦🇲 (@ToreRasmussen) October 4, 2020

– Hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor. Man kan mene hva man vil om SIAN, men alle har rett til frie ytringer. Derfor forventer jeg at politiet setter inn alle nødvendige ressurser for å oppklare saken, skriver Amundsen på Facebook, og tilføyer:

– Voldsvenstre er en fare for demokratiet. Jeg håper i det lengste at dette ikke er et politisk motivert drap.

Aftenposten skriver at Lid var straffedømt flere ganger. Av en dom går det frem at Lid i 2015 ble utsatt for grov vold i sitt hjem som del av en privat konflikt uten tilknytning til politiske aktiviteter eller meninger, siteres Fædrelandsvennen av NTB.