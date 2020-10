annonse

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) har utlevert en rapport som viser at det er stor sannsynlighet for at du overlever coronaviruset selv om du er over 70 år gammel.

På CDCs nettsider har de beregnet hvor stor sannsynlighet det er at du overlever coronaviruset. De har delt opp forskjellige aldersgrupper og hvor stor prosent det er for at man ikke dør av covid-19. Rapporten viser følgene:

0-19 år: 99,997 prosent sjanse for å overleve. 20-49 år: 99,98 prosent sjanse for å overleve. 50-69 år: 99,5 prosent sjanse for å overleve. 70+ år: 94,6 prosent sjanse for å overleve.

Etterlyser media

Flere journalister etterlyser hvorfor media ikke rapporterer om tallene lagt frem av CDC.

Den australske journalisten Adam Creighton har lagt frem CDCs tall på sin twitter-profil og stusser på dette ikke får oppmerksomhet. Creighton jobber for Sky News og er økonomiredaktør for The Australian.

Fox News-anker Laura Ingraham mener nyhetskanalene CNN og MSNBC bevisst unnlater å formidle CDCs rapport. Ingraham mener president Trump bør snakke om disse tallene hver gang han holder tale.

President needs to say THIS in every speech. We know @CNN and @MSNBC will NOT tell you this COVID truth. https://t.co/6PR3cwI0T8 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) September 23, 2020

I Norge har det ifølge NRK og andre etablerte medier vært en økning i antall smittede. En av grunnene til økningen sett mange steder i verden er at flere mennesker blir testet nå enn tidligere.

Hvor stor sannsynliget det er for å overleve coronaviruset om du blir smittet, blir sjelden rapportert om i norske medier.