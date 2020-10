annonse

To personer er bekreftet omkommet etter en husbrann i Mosjøen natt til søndag. En person ble reddet ut, men er alvorlig skadd.

Nordland politidistrikt meldte om brannen i Tordenskjolds gate litt før klokka ett natt til søndag. Huset var overtent. En person ble reddet ut, mens to personer ble meldt savnet.

– To personer er funnet omkommet i huset som brant i Mosjøen natt til i dag. Det er grunn til å tro at de to som er funnet er de to som tidligere var savnet. Politiet har vært i kontakt med pårørende og informert om dette, sier operasjonsleder Tommy Bech søndag ettermiddag.

En mann ble reddet ut fra det brennende huset, men er påført alvorlige skader. Han er overført fra det lokale sykehuset i Mosjøen til Universitetssykehuset i Tromsø. Redningsmannen var søndag ettermiddag utskrevet fra sykehuset etter en sjekk.

– Politiet har iverksatt etterforskning. Vi er i gang med vitneavhør og vil etter hvert gjøre tekniske undersøkelser på stedet, sier Bech.

– Vi er interessert i å få kontakt med folk som kan ha gjort observasjoner ved huset i Tordenskjolds gate, ved 7-Eleven i forbindelse med brannen. Film og bilder av brannen er også av interesse for oss, opplyser operasjonslederen videre.