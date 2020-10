annonse

Chris Christie er lagt inn på sykehus etter at han ble smittet av koronaviruset. Christie er tidligere guvernør i New Jersey.

Christie opplyste at han dro til sykehuset på anbefaling fra sin lege fordi han har astma. Han er også overvektig, skriver NTB.

Christie, kunngjorde fredag at han er blant dem som er smittet i utbruddet i Det hvite hus.

In consultation with my doctors, I checked myself into Morristown Medical Center this afternoon. While I am feeling good and only have mild symptoms, due to my history of asthma we decided this is an important precautionary measure.

— Governor Christie (@GovChristie) October 3, 2020