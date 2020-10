annonse

annonse

Trolig antisemittisk vold.

Søndag ble en 26 år gammel jødisk mann slått ned utenfor Neuer Steinweg Synagoge i Hamburg. Vedkommende er alvorlig skadt og fraktet til sykehus, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Det skjer nesten på årsdagen for et lignende angrep utenfor samme synagoge, da en tungt bevæpnet høyreekstremist forsøkte å ta seg inn i bygningen under høytiden jom kippur.

annonse

Gjerningsmannen opplyses å være 29 år gammel, og var iført klær med militært kamuflasjemønster, skriver Süddeutsche Zeitung. En spade ble benyttet som våpen. I lommen skal vedkommende ha hatt en lapp med tegning av hakekors på.

Les også: Nynazister aksjonerte utenfor Oslo-synagoge

Det har vært en økning i antisemittiske angrep i Tyskland den siste tiden, melder NTB, som skriver at politiet og jødiske grupperinger er bekymret for at motstanden mot strenge coronatiltak og antisemittiske konspirasjonsteorier gir næring til hverandre.

annonse