Som en følge av coronasituasjonen i Norge så avlyses arrangementet Alternativ jul 2020.

Arrangementet som har blitt gjennomført hvert år i over 50 år, må dette året avlyses som en følge av restriksjoner knyttet til coronasituasjonen i landet, skriver arrangøren på sin hjemmeside.

Rusmisbrukere, ensomme, og andre som har falt utenfor samfunnet har kunnet feire jul sammen via Alternativ jul. Det får de altså ikke gjort denne julen.

Leder i Alternativ jul, Henning Holstad, er opptatt av at denne informasjonen når ut til alle de som pleier å være tilstede på arrangementet.

– Vi vil sørge for at informasjon om avlysning spres seg blant våre tradisjonelle gjester i Oslos rus- og gatemiljø, og vi vil også sørge for å være til stede utenfor Oslo Kongressenter hele julaften om kvelden for å snakke med dem som kanskje ikke har fått med seg avlysningen, sier han.