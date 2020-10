annonse

Kommentator Hans K. Mjelva i Bergens Tidende hevder at Frp er endelig fri til å sette verden i brann.

– Nå rendyrker Frp profilen til det partiet som gir blaffen i klimakrisen, enten fordi det ikke tror at verden blir varmere, eller fordi de ikke ser noe poeng i at vi skal gjøre noe for å hindre det, skriver han i Bergens Tidende, og begrunner påstanden med manglende interesse for karbonfangst:

– Blankpussingen går nå ut over regjeringens storsatsing på fangst og lagring av CO₂, prestisjeprosjektet «Langskip».

Mjelva mener at Carl I. Hagen er en entusiastisk klimafornekter, som snakker varmt om «den livgivende gassen CO₂».

Mjelva hevder at Frp har jobbet for karbonfangstprosjektet i syv år, men at det ble slutt da de gikk ut av regjering. Han hevder at til og med Sylvi Listhaug argumenterte entusiastisk for prosjektet.

Siv Jensen begrunner Frps motstand mot karbonfangst med at skattebetalerne får åtti prosent av regningen. Mjelva er ikke enig det argumentet.

– Ingenting av dette er nytt. At staten må betale mesteparten av regningen, har ligget i kortene heile tiden, mener han, og legger til:

– Siv Jensen har heilt rett i at staten her pøser ut enormt med penger. 16,8 milliarder kroner. Og selv om prosjektet er kvalitetssikret flere ganger, kan en ikke utelukke overskridinger.

Men Mjelva hevder det likevel er hult av Frp å late som om de passer på skattebetalernes penger. De pøste på med oljepenger da de satt i regjering, mener han, og han peker også på at de nå heller vil redde Norwegian. Det mener han er et forsvar for en fri, fossilbasert livsstil. Han understreker at karbonfangst ikke vil finne sted uten statlig støtte.