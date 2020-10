annonse

Hån og trusler på Twitter.

Det antatte drapet på Dan-Eivind Lid i Kristiansand har skapt negative reaksjoner fra Resetts lesere, folk flest og politikere som Per-Willy Amundsen (FrP).

Grunnen er at Lid var medlem i den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Selv om motivet bak det mulige drapet fortsatt er uavklart, frykter mange at det dreier seg om et politisk drap, som er høyst uvanlig i Norge.

På Facebook, Twitter og ikke minst i Resetts kommentarfelt er det mange som fordømmer drapet, mens avdødes venner og bekjente uttrykker sorg og savn i sosiale medier.

Hvil i FRED kjære Dan Eivind Lid 🌹🙏🙏🌹💞Du var et solskinn på din vei-du vil alltid være i mitt hjerte 💞🌹savner deg minn gode venn — Kjersti M A Gilje (@GiljeKjersti) October 4, 2020

På venstresiden er det imidlertid flere som fryder seg over SIAN-dødsfallet.

– Den veldig kjende og profilerte i #sian, er Dan Eivind Lid. Hørt om han ? Om ikkje han var drepen, og det er fælt, hadde namnet passa i ein kriminalroman, heter det i en Twitter-post hvor «Natteramn» håner avdødes navn.

– Spelar ingen rolle kva dødsårsaken er. Eit nazisvin daua, det er positivt 😉, skriver brukeren «Kamerat nr. 2» på den sosiale plattformen. Vedkommendes kallenavn er flankert av det kommunistiske symbolet sigd og hammer.

Twitter-kontoen FakkSian, som ble opprettet i august 2020 under SIAN-tumultene i Bergen og Oslo, er i sin helhet viet til SIAN. Kontoens profilbilder viser SIAN-leder Lars Thorsen med blodig hode og Fanny Bråten liggende på bakken – et uttrykk for voldsønsker.

– GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre @wwwSIANno morrapuler i verden. Karma is a bitch og ho føkker ikke rundt 💕💕💕 REST IN PISS, skriver kontoinnehaveren.

Dessuten har Lena Andreassen, som var venn av Lid, mottatt en Twitter-melding som antyder at hun er nestemann på drapslisten. Andreassen var i sin tid leder av Norwegian Defence League.

– 😂😂😂😂😂😂😂 ikke hat på Islam. Gud kommer, 1 etter 1, skriver «Ammar yasin».

– Hvorfor truer du meg ? Vår venn er brutalt drept, svarer Andreassen tilbake.

Resett har ikke kunnet verifisere identiteten til personene bak Twitter-kontoene.