annonse

annonse

Det tør være stadig mer åpenbart at målet for revolusjonshungrende, vestlige globalsosialister er å nære opp under enhver tenkelig og utenkelig svakhet ved vår sosialkapitalistiske samfunnsmodell.

Og opprørerne har til dels lett match med å invadere unge, blaserte sinn, proppmette av velferd og likestilling, som har manøvrert seg inn i et hjørne av tyngende kjedsomhet og mangel på utfordrende spenning blant likesinnede, som føler vekten av tilværelsens absolutte letthet som uutholdelig.

Staten er blitt mor og far, barna sendes på offentlige «kenneler» fra første mulige stund og alle skal med, uavhengig av manglende forutsetninger. Det finnes ikke den mest bisarre mentale skakkjørthet som ikke fanges opp av sosionomtanters redningsseil og normalforklares med dertil hørende tilskuddsordninger, terapi og statsstøttede ngo’er.

annonse

Les også: Møt generasjon Greta

Ungdomspensjonistene

Og midt oppe i dette vedvarende gullrushet av velferd inntreffer i økende grad en progressiv misnøye med all godheten, der samfunnet minst av alt venter det. Nemlig blant unge mennesker i sin presumptivt aller mest livsbejaende alder. For mens du leser ramler tusener på tusener av denne fremtidsgenerasjonen ut fra mentalterapeutenes kontorer med brev til nærmeste NAV-filial der trygdeytelsene venter.

annonse

Det alle ikke vet, er at ventende opprørsorganisatorer på ytterste venstreside og deres aktive kolportører har oppdaget dette vekstpotensialet. De er raske ute med å tilby barna våre et «meningsfylt» liv der all kjedsomheten kan veksles inn i spenning og revolt mot det «onde samfunnet som er skyld i alt ubehaget» unge må utholde mellom indrefileten og sjokoladepuddingen.

Veien er målet

I bunn og grunn befinner vi oss trolig akkurat der alle tidligere verdenssamfunn til slutt endte etter å ha nådd sine drømmers mål. Fra Egypt og Grekenland til Romerriket – der en keiser som Caligula utarmet av kjedsomhet og overflod utnevnte hesten sin til konsul bare for å få tiden til å gå. Dette viser oss i et interessant antropologisk studium at et samfunn ikke tåler å nå sine drømmers mål. Sosialister og rabulister har skjønt at det er veien som er målet. Straks tilværelsen dreier seg om å nyte, og ikke å yte, venter undergangen vinkende rundt neste sving. Derfor gjelder det for enhver opprørsorganisasjon å finne sprekkene i solskinnssamfunnet som kan gi livstrette tyveåringer nytt håp om et meningsfullt liv som åndelige og politiske «nybrottspersoner».

Les også: Så var det disse jævla sosialistene da

Denne livsvisdommen har uvitende, mega-snillistiske samfunnsaktører fra topp til bunn droppet å skjele til. Derfor skjønner de ikke bæret av at ungdommelig lykke ikke er fruktene av den perfekte, materielle overfloden. De vil ikke se alle selvmordene blant tenåringer og ungdommens opplevelse av meningsløshet. De fornekter at ungdommelig lykke med meningsfylt spenning må knyttes til utfordrende arbeid, ansvar for egne handlinger og praktisk forståelse av konsekvensene av brudd på samfunnskontrakten. For det er slik vi er skrudd sammen. Men slike tanker krever ydmykhet og livsforståelse. Og det er åpenbart langt utenfor rekkevidden til elitens teflonbelagte ganglier, der teoretikeres eksperimentelle verden ikke ønsker kontakt med virkelighetens tusenårige fasit.

Makelighet trumfer fellesskapet

annonse

Å gi opp bør sitte langt inne hos de fleste frie mennesker. Ikke minst blant unge. Når verden rundt oss virker truende viser det seg alltid hva en kultur er bygget av. Men dessverre ser vi i vårt eget land at midt oppe i overfloden tar heller ikke voksengenerasjonen grep og går foran for å verne de normer og prinsipper som ga oss alt dette. Selv eliten av de styrende går minste motstands vei og forlater utfordringene for å søke sin egen makelighet mens de lar samfunnsskuta seile sin egen sjø.

Ja de pålegger seg selv munnkurv om problemer, som på ikke alt for lang sikt åpenbart kommer til å destruere alt det våre hardt arbeidende forfedre overlot oss. De vet det godt, men feighet og makelighet overstyrer trangen til også å viderebringe egne barn og barnebarn det vi selv har nytt godt av i «verdens beste land å bo i». Alt mens de yngre opplever stadig færre modne moralske kompass og blir drivende av sted som en bølge på havet til de treffer land med et smell.

Les også: Streikende klimaungdom mener bilbruk handler om vilje

Kultursuicidale ledere

Det blir stadig mer tydelig at velferdssamfunnet driver frem rendyrket egoisme. Et sted inne i elitene må det ringe alarmklokker, men mens deres egne ungdommer driver for vær og vind, plastrer de samvittigheten med å øse ut bistandsmilliarder som konserverer taperkulturer på det ene kontinentet etter det andre.

Da er det ikke til å undres over at kjedsomhet og ensomhet blant yngre utgaver av det sosialt konstruerte mennesket får dem til å falle for enhver usunn lærdoms vind under mottoet – «all sosial støy er bedre enn kjedsomhetens fred». Den snikende mistanken som hver dag gis ny næring om at vår kulturelle verdensordning nærmer seg endeholdeplass, genereres hele tiden videre av trette, kultur-suicidale leder-entiteter, som for lengst har forlatt politisk, klarsynt lederskap og hengitt seg til ren kontoradministrasjon av land og folk.

Termodynamikken

Forunderlig nok har nasjonens besserwissere gitt seg en meningsløs globalisme i vold der kulturmotsetningene er så formidable at vår bittelille verden kun har i vente å bli oppspist av et nytt middelaldermørke. Termodynamikkens naturlover viser klart at åpner du døren mellom et lite varmt rom og et stort kaldt rom vil det lille, varme rommet kjapt miste all sin varme, mens det store rommet knapt merker noen temperaturøkning. Bibelsk veiledning er lite påaktet i vår lille andedam, men det kan være verd å ta med seg sitatet om at «et hus som er i strid med seg selv kan ikke bli stående».

Ikke å undres over at stadig flere av våre egne etterkommere opplever meningsløshet midt oppe i velstanden. Og at mange av dem hengir seg til revolusjonære fiskere som har sett potensialet. Unge sinn har aldri opplevd at revolusjonen til sist spiser sine barn. Og når denne livserfaringen blant de voksne samtidig heller ikke er særlig påaktet, er det lett match for politiske illusjonister å sette tennene i våre egne barn og ungdommer, der de sitter forspiste og neddopede av virtuell kjedsommelighet. Denne svøpen serverer oss selv på predatorenes festbord. Ikke rart de smiler fra hjørnetann til hjørnetann.