Klimarealistene har benyttet seg av retten til å avgi innlegg i saken Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for brudd på Grunnlovens § 112 etter tildelingsvedtak om utvinningstillatelse i Barentshavet (23. konsesjonsrunde).

I ankeerklæringen til Høyesterett skriver de to nevnte organisasjonene at bakgrunnen for at vedtaket er i strid med Grunnlovens § 112 er at «Verden er enige om at det foreligger en klimakrise, og at CO2-utslippene må reduseres svært raskt og til netto null rundt 2050.»

Nærmere tusen vitenskapsfolk herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver og atmosfærefysiker Richard Lindzen, har undertegnet et opprop om at det ikke finnes en klimakrise. Påstanden om at det er enighet om dette er derfor usann. Klimarealistene vil med sitt innlegg også vise at påstanden om at CO2-utslippene må reduseres svært raskt og til null rundt 2050 også baserer seg på feilaktig grunnlag.

I lagmannsretten hevdet seniorforsker ved CICERO, Bjørn Samset, at vi kan regulere Jordens atmosfæretemperatur ved å endre våre CO2-utslipp. Empirien viser imidlertid noe annet. Under den store depresjonen i mellomkrigstiden ble utslippene dramatisk redusert samtidig steg temperaturen i atmosfæren på samme måte som på slutten av århundret. Under oljekrisen i 1973 økte atmosfærens innhold av CO2 mer enn i de foregående år til tross for sterkt reduserte utslipp og etter nedstegning i verdensøkonomien på grunn av koronavirus har CO2-nivået i atmosfæren nådd nye rekordhøyder. Etter andre verdenskrig da de menneskeskapte CO2-utslippene skjøt fart, sank den globale gjennomsnittstemperaturen frem til slutten av 1970-tallet. En stor del av CO2-utslippene forårsaket av mennesker har foregått siden slutten av forrige århundre uten temperaturøkning frem til siste El Niño i 2014.

Ifølge den siste hovedrapporten til FNs klimapanel (AR5 2013) skyldes rundt 4 prosent av CO2-utslippene menneskelig aktivitet. Disse inngår i et temperaturavhengig CO2-kretsløp. Først stiger havets overflatetemperatur med påfølgende utgassing av CO2 som vi tydelig observerer under en El Niño der varmt vann veller opp til overflaten i Stillehavet.

Selv om retten skulle akseptere Samsets modeller, lar det seg ikke gjøre å redusere utslippene til netto null rundt 2050. Over 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fra kull, olje og gass. Slik har det vært lenge til tross for at det er brukt enorme beløp på vindturbiner og solpaneler. Dersom vi skulle redusere den globale bruken av fossil energi med 90 prosent i 2050 uten å redusere energiproduksjonen for en voksende befolkning, må vi ferdigstille 1500 vindturbiner på 2 MW eller 13 millioner solcellepaneler med spisseffekt på 300 W daglig de neste 12000 dagene. I tillegg må det bygges kraftverk som kan levere strøm når det er vindstille og solen ikke skinner. Alternativt kan 1,5 kjernekraftverk på 1 GW innvies daglig de neste tolv tusen dagene. Det ser altså ut som den sakkyndige seniorforsker fra Cicero, Bjørn Samset, slår en plate når han forsøker å innbille oss at en slik utslippsreduksjon er mulig.

De samlede CO2-utslippene fra norsk petroleumsindustri utgjør bare en drøy tredjedel av CO2-utslippene fra ett av de mange kullkraftverkene som bygges i verden i dag. Med klimamodellen MAGICC kan vi beregne den teoretiske virkningen av petroleumsindustriens utslipp. Selv om modellen sannsynligvis opererer med en for høy følsomhet for CO2, viser den en redusert global middeltemperatur i år 2100 på kun 0,000007 grader dersom vi kutter all produksjon i dag. Bortfallet av norsk petroleum vil imidlertid bli erstattet av andre lands produksjon så utslippene reduseres ikke av den grunn — snarere tvert om fordi vi produserer med lavere utslipp enn andre. Den eneste effekten vil være en ødelagt økonomi.

I retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene utarbeidet av Dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen står det at retten bør sørge for omtale av faglige omstridte spørsmål en sak reiser, om det foreligger ulike retninger eller «skoler» i fagmiljøet, herunder hvordan den foreslåtte sakkyndige plasserer seg i denne debatten. Sakens dokumenter tyder ikke på at dette er gjennomført. Det synes heller ikke som sakkyndige i tilstrekkelig grad har redegjort for årsakssammenhenger og tvil. I tillegg skilles det ikke klart mellom faktiske forhold og modellbaserte påstander. For å bøte på dette har Klimarealistenes vitenskapelige råd utarbeidet et faglig bilag med 9 understøttende appendikser.