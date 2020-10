annonse

annonse

Björn Söder og Sven-Olof Sällström fra Sverigedemokraterna vil invitere internasjonale valgobservatører for å kontrollere riksdagsvalget i 2022.

Samnytt skriver at de to SD-politikerne vil at valgobservatørene skal evaluere det svenske medielandskapet. De vil at observatørene følger med på valgdekningen til de statseide allmennkringkastingene SVT og Sveriges Radio.

Les også: SVT tok avstand fra Åkesson-uttalelse – felt av klageorgan

annonse

De vil ha en uavhengige gjennomgang av allmennkringkastingen for å kontrollere om de presenterer riksdagsvalget i Sverige nøytralt. De ønsker å få avgjort om journalistene favoriserer noen partier. Eller om valgprogrammene til SVT og Sveriges Radio er ensidige og subjektive.

Söder og Sällström har deltatt som valgobservatører i andre land gjennom Riksdagens OSSE-delegasjon. I 2021 tar Sverige over ledervervet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og de mener at da får Sverige en mulighet for å vise seg som et forbilde. Ved å legge til rette for granskning, og gjøre seg tilgjengelig for internasjonal kritikk.

Les også: Sverigedemokraterna boikotter SVTs valgsendinger

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474