Søndag ble det klart at det var den profilerte SIAN-aktivisten Dan-Eivind Lid som var funnet drept i Kristiansand på lørdag. Motivet er fortsatt uklart, men SIAN-leder Lars Thorsen lar seg uansett ikke skremme.

Politiet i Agder gikk i dag ut og sa at ingenting tydet på et politisk motiv bak drapet på Lid. De er imidlertid kjent med hans politiske aktivisme og holder PST informert. Lids navn har blant annet figurert på sidene til den venstreekstreme gruppen Tjen Folket.

Resett har snakket med Lars Thorsen om hans reaksjon på nyheten. Thorsen har hele tiden til Resett og til øvrige medier tonet ned sannsynligheten for at drapet hadde noe med SIANs politiske motstandere å gjøre. Også den lokale SIAN-lederen Arne Tumyr i Kristansand har sagt han ikke tror det er en forbindelse til SIAN.

– Sjokk

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Det er et sjokk når folk blir revet bort på denne måten. At det KAN være politisk motiv gjør jo saken ekstra alvorlig. Dette erkjenner jo politiet ved at PST er involvert, sier Lars Thorsen til Resett.

– Vet du om Lid har mottatt noen konkrete trusler i det siste? Vet du om han tok forholdsregler for å beskytte egen sikkerhet?

– Jeg er ikke kjent med eventuelle trusler. Men Rottweileren hans døde for noen måneder siden og han var på utkikk etter en ny. Jeg fikk tydelig inntrykk av at han følte seg trygg både i byen og i nærmiljøet.

– Når var siste gang Lid var med på et SIAN-arrangement?

– Han deltok på Eidsvolls plass i Oslo 29. august.

– Har du eller andre i SIAN mottatt trusler i det siste?

– Bortsett fra den dagligdagse dosen med obskøne fornærmelser i kombinasjon med trusler har vi ikke mottatt trusler det har vært grunn til å ta alvorlig.

– Hvis det viser seg at Lids død har tilknytning til det arbeidet han gjorde for SIAN, vil dere endre måten dere sprer budskapet deres på?

– Dersom det viser seg at drapet var politisk motivert vil ikke det dempe vår vilje til å informere om islamproblemet. Tvert om vil jo drapshandlingen da bare understreke viktigheten av å påvirke politikerne til å handle. Å bakke ut nå vil være et svik mot de verdier Dan-Eivind kjempet for. Informasjonsvirksomheten vil ikke foregå i mer dempede former i fremtiden, avslutter Thorsen.