NHO mener norske bedrifter må forberede seg på kaos når overgangsordningene etter brexit utløper til nyttår.

I forrige uke skrev NTB at Norge og Storbritannia sannsynligvis ikke rekker å få en ny frihandelsavtale på plass i tide til at den kan tre i kraft når overgangsordningene etter brexit utløper 1. januar.

I så fall må Norge klare seg med nødløsninger etter nyttår.

Nå går NHO ut med et kraftig varsku til næringslivet. Norske bedrifter må forberede seg på veldig vanskelige forhold, advarer Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling.

– Vi ser nå at det blir en radikalt ny situasjon 1. januar, sier Myhre til NTB.

Han frykter både kaos på grensene og «no deal» for tjenestesektoren.

Nødavtale

Norge og Storbritannia har allerede en nødavtale liggende i skuffen. Den ble lagt fram i mars 2019 som en forsikringspolise i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU uten enighet om de overgangsordningene som nå er på plass, og som gjelder ut året.

Nå er håpet at nødavtalen skal kunne hentes fram igjen. Avtalen dekker primært varehandelen og sikrer blant annet nulltoll på industrivarer.

– Det er viktig at regjeringen får på plass en overgangsavtale som hindrer innføring av toll, sier Myhre.

– Men samtidig må bedriftene være klar over at vi vil stå uten en avtale på nesten alle andre områder.

Bekymring for tjenestesektoren

Bekymringen er spesielt knyttet til tjenestesektoren. Handel med tjenester vil ikke bli dekket av eventuelle nødløsninger.

Samtidig er det nå klart at en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia neppe vil gå særlig langt på tjenestefeltet. Det skyldes den britiske regjeringens sterke motstand mot fri flyt av arbeidskraft på tvers av grensene.

– Vi ser at selv med en avtale så vil vi få et veldig dårlig regelverk, særlig når det gjelder tjenester, sier Myhre, som påpeker at tjenestehandelen med Storbritannia er større enn varehandelen, forutsatt at olje og gass holdes utenfor.

– Handelen vil jo fortsette, men bedriftene må forberede seg på at det blir helt andre regler og prosedyrer. Ting vil ta lenger tid, og det vil koste mer.

Kan ramme offshore

Knut L. Baumann, fagsjef i NHO-foreningen Norsk Industri, mener det nye regimet spesielt vil ramme verftene og offshoreindustrien.

– Det foregår en stor utveksling av personell over Nordsjøen. Det kan være knyttet til installering av teknisk utstyr, reparasjoner, vedlikehold, ingeniørtjenester. Det kan være fryktelig mye, sier Baumann til NTB.

Han mener denne utvekslingen har vært mer eller mindre problemfri under EØS.

– Det har i grunnen bare vært å sette seg på flyet og komme seg over. Det blir ikke tilfelle når fri bevegelse av tjenester og personer opphører, sier Baumann.

– Vi er bekymret over situasjonen. Det ser ikke så altfor lovende ut.

Frykt for enorme køer

En annen bekymring er situasjonen på grensene i Storbritannia.

Myhre viser til en analyse som britene selv har gjort. Der konkluderes det med at det verste fall kan bli snakk om tusenvis av lastebiler i kø og flere dagers ventetid ved store havner som Dover.

– Vi må regne med kaos på grensa nesten uansett om EU og Storbritannia blir enige om en avtale, sier Myhre til NTB.

Han gjør det klart at dette også vil ramme norske bedrifter, ettersom mye av transporten går via EU.