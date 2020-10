annonse

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er sterkt bekymret for medias nedtoning rundt den voldelige oppførselen til venstre-ekstremister.

– Har «det gode hatet» kostet menneskeliv? Hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor. Man kan mene hva man vil om SIAN, men alle har rett til frie ytringer. Derfor forventer jeg at politiet setter inn alle nødvendige ressurser for å oppklare saken. Voldsvenstre er en fare for demokratiet.

– Dere i media skriver bare om «voldshøyre». Det blir aldri synlig at vi har akkurat de samme grupperingene på venstresiden, skrev Amundsen på Facebook søndag.

Snill mann

Lid ble funnet drept i sin egen leilighet i helgen.

Facebook-innlegget kommer i forbindelse med dødsfallet til SIAN-medlem Dan Eivind Lid, som nå etterforskes som et drap av politiet.

En nabo VG har snakket med omtalte Lid som en stille og rolig person som var glad i mennesker.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Han ga uttrykk for sine meninger, men det var veldig stille rundt ham her. Han var en rolig kar, veldig engasjert i området og behjelpelig overfor naboer, sa naboen.

Også andre har omtalt den avdøde som en snill mann med et godt hjerte. Han har blitt avbildet på flere SIAN-arrangement med plakater hvor det står at han ønsker fred.

Nazisvin

Drapet kommer i en periode hvor det har vært opptøyer i flere amerikanske byer utført av venstreradikale ekstremister. Gruppen Antifa har skapt kaos og ødeleggelser de siste månedene i flere demokratstyrte byer.

I forrige måned ble den kristne Trump-supporteren Jay Danielson henrettet av en Antifa-aktivist på åpen gate i byen Portland. Antifa jublet etter drapet og kalte den avdøde en «jævla fascist».

Etter drapet på Lid har det kommet lignende reaksjoner fra den venstreradikale ekstremister i Norge.

– Spiller ingen rolle hva dødsårsaken er. Et nazisvin døde, skrev en person på twitter som kaller seg «kamerat».

En annen skriver at drapet på Lid er gode nyheter og at han bør «hvile i piss».

– GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre SIAN-morrapuler i verden. Karma is a bitch og ho føkker ikke rundt. REST IN PISS, skrev profilen FakkSian.

Det er foreløpig ikke kommet indikasjoner fra politiet om de etterforsker twitter-meldingene.

«Rest in piss» er det samme budskapet som stod på plakater hengt opp av Antifa-aktivister i Portland etter drapet på Trump-tilhenger Jay Danielson.

