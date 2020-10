annonse

President Donald Trump varslet en «liten overraskelse» på søndag. Det viste seg å være en kjøretur utenfor sykeshuset for å hilse på alle som hadde samlet seg for å vise støtte.

– Vi skal avlegge et lite besøk hos de fantastiske patriotene som vi har her ute på gata, sier han på videoen.

– Klarert med sykehuset

Det hvite hus sier at alle forholdsregler ble tatt under Trumps utflukt, og at det hele var klarert med medisinsk personell, ifølge Fox News.

– Egnede forholdsregler ble tatt under gjennomføringen av turen for å beskytte presidenten og andre involverte, inkludert personlig smittevernutstyr, informerer stedfortredende pressesekretær Judd Deere i Det hvite hus i en uttalelse ifølge NTB.

– Turen ble klarert av medisinsk team som trygg å gjennomføre, tilføyer Deere.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

Tidligere søndag sa legene at Trumps tilstand hadde bedret seg, og at han kanskje mandag kan reise tilbake til Det hvite hus.

– Presidentens tilstand har fortsatt å bedre seg. Som med alle sykdommer, er det ofte opp og ned, sa hans lege Sean Conley.

Får kritikk

Ikke alle klarer å glede seg over at Trump hilste på sine tilhengere.

– Dette er galskap, uttalte doktor James P. Phillips, en lege ved Walter Reed-sykehuset hvor Trump blir behandlet for covid-19.

– Hver eneste person i det kjøretøyet må nå gå i karantene i 14 dager. De kan bli syke, og de kan kanskje dø. Alt for et politisk teater, tordner legen ifølge NTB.