Trumps energiske og taleføre pressesekretær Kayleigh McEnany opplyser på Twitter at hun har testet positivt for Covid-19 og begynner karanteneperiode.

Hun testet negativt hver dag frem til mandag, skriver hun på Twitter.

McEnany har vært en viktig talsperson for Trump. Det er uvisst hvor mye dette setter kampanjen for å gjenvelge ham tilbake. Hun skriver at hun vil fortsette å arbeide fra hjemmekontor.

Samtidig sies president Trump og være på bedringens vei, og han kan muligens skrives ut senere mandag.

Presidentens kone Melania Trump føler seg også bra, skriver hun på Twitter.

– Familien min er takknemlig for alle bønner og all støtte! Jeg føler meg bra og fortsetter å hvile hjemme. Takk til helsepersonell og omsorgspersoner overalt, jeg fortsetter å be for dem som er syke eller som har et familiemedlem som er rammet av viruset, skriver førstedamen.