Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 10 prosent av verdens befolkning kan ha vært smittet av koronaviruset. Dette tilsvarer over 780 millioner mennesker.

Dette skal ifølge WHOs krisesjef Michael Ryan være «de beste anslagene».

– Den store majoriteten i verden er fortsatt i risikosonen, sa Ryan under et styremøte på mandag.

«Dersom anslaget stemmer, er det reelle smittetallet over 20 ganger så høyt som antallet som har blitt testet og fått påvist smitte. WHO har hittil registrert nesten 35 millioner påviste smittetilfeller og over 1 million koronarelaterte dødsfall i pandemien,» skriver NTB.

Dersom så mange har vært smittet, vil andelen døde relativt til antall smittede også se annerledes ut.

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) beregnet hvor stor sannsynlighet det er at du overlever coronaviruset. De har delt opp forskjellige aldersgrupper og hvor stor prosent det er for at man ikke dør av covid-19. Rapporten viser følgene:

0-19 år: 99,997 prosent sjanse for å overleve. 20-49 år: 99,98 prosent sjanse for å overleve. 50-69 år: 99,5 prosent sjanse for å overleve. 70+ år: 94,6 prosent sjanse for å overleve.