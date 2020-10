annonse

annonse

Borgerbevegelsen Østerrikerne (Die Österreicher) gjennomførte lørdag en vellykket demonstrasjon i Wien mot befolkningsutskiftning.

Ifølge nettstedet Tagesstimme deltok omlag 400 personer i markeringen. 50 venstreekstremister forsøkte å blokkere ruten, men ble stanset av 6 frivillige vakter , alle nyrekrutterte aktivister, inntil politiet kom og tok over vaktholdet. Ifølge Martin Sellner , som er en av lederne i ungdomsbevegelsen Generasjon Identitet (også kalt Identitærbevegelsen), ble Antifa raskt stoppet og demonstrantene klarte å gjennomføre marsjen mot sentrum uforstyrret, bærende på faner med protester mot masseinnvandring. Sellner deltok i marsjen sammen med sin kone, YouTube-profilen Brittany Sellner (tidligere Pettibone).

På sine nettsider skriver Østerrikerne:

annonse

I dag gikk vi gjennom Wien sentrum med 400 patrioter under parolen “Stopp befolkningsutskiftningen”. Antifa forsøkte å blokkere oss, men mislyktes stort og klarte ikke å stoppe oss. Takk for at du deltok, det var bare begynnelsen!

På Telegram takker de for motet og disiplinen marsjens deltagere utviste.

Le grand remplacement (Den store utskiftningen) er et begrep som stammer fra en pamflett Renaud Camus publiserte i 2011 og bygget på det observerbare faktum at Frankrike i løpet av én generasjon endret sin demografiske sammensetning, fra å være etnisk fransk til å være en blandet befolkning hvor fransk kultur og identitet blir fortrengt. Denne befolkningsutskiftningen blir noen ganger promotert for så i neste åndedrag avvises som konspirasjonsteori .

annonse

Les også: Demografiske endringer vil gjøre det umulig for republikanerne å vinne i USA

En historie om personlig mot

Den unge frilansjournalisten Roman Möseneder, tidligere leder av EU-støttede Jugendpresse (Ungdomspressen) skriver på Telegram :

«En spesiell takk til de utallige aktivistene i organisasjonsteamet, som allerede har gjort en utrolig jobb de siste ukene. Strategier ble utviklet, materiale innhentet og administrert, mennesker organisert, mobilisert, etc., etc.



Allerede klokka 08.00 – og deretter i minst 12 timer – var over 30 aktivister på vakt på forskjellige steder i Wien for å forhindre at ruten ble sperret, og for å garantere en jevn bevegelse mot målet.

Og hva skal man si? Det var 100% verdt det. Vi var i stand til å gå vår planlagte rute gjennom sentrum av Wien, og uttrykke vårt synspunkt. Antifa mislyktes helt til tross for mange forsøk på å blokkere oss, de klarte ikke å forstyrre oss. Gatene tilhører ikke venstreorienterte ekstremister, de tilhører oss. Vi kommer tilbake.»

annonse

Konfrontasjonen ble fanget på video:

Internasjonal oppmerksomhet

Det siste året har Østerrikerne organisert en rekke borgertreff og informasjonsstands rundt om i Østerrike.

Helgens demonstrasjonen skal ha vært planlagt i mange måneder og blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen. Arrangement er den første store marsjen organisasjonen har gjennomført.

Markeringen må kunne kalles en suksess, har fått internasjonal oppmerksomhet og er blant annet omtalt av det russiske video-nyhetsbyrået Ruptly som var til stede og intervjuet Martin Sellner.

I et kort intervju sier han at vi må stoppe det FN har definert som utskiftningsinnvandring (replacement migration) øyeblikkelig og at integreringen har vært komplett mislykket i Wien og i Østerrike.

Frp-politiker, forfatter og Document-skribent Kent Andersen er en av flere i Norge som gir marsjen positiv omtale på Twitter.

#Multikulti has failed in every country. It doesn’t work – so why continue to try? #Madness https://t.co/hVPLdovQjh — Kent Andersen (@KentAnder) October 3, 2020