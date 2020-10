annonse

Partier i motkulturen har normalt advart noe mot forhastede subsidieringer av fornybare energiprosjekter. Men Tory-leder Boris Johnson gjør noe annet. Det meldes at han i en ny tale tirsdag vil fremme ambisjonen om å gjøre Storbritannia til «vindkraftens svar på Saudi-Arabia».

Alle britiske husstander skal få sin energi fra havvind innen 2030. Kapasiteten skal firedobles.

– Dere hørte rett. Vannkokere, vaskemaskiner, stekeovner, oppvarming og elbiler – alt sammen skal få ren strøm med god samvittighet fra vinden rundt øyene våre, heter det i Johnsons tale til partiets landsmøte.

Firedobling

For å få til dette skal havvindkapasiteten økes til 40 gigawatt (GW) i 2030 fra dagens snaut 10 gigawatt, skriver NTB.

– Det Saudi-Arabia er for olje, er Storbritannia for vind – et sted med nærmest uendelige ressurser, men for vindens del uten karbonutslipp og uten miljøskader, er Johnsons budskap.

– Smakebit

En ny vindturbin må i så fall gjøres ferdig hver ukedag gjennom hele tiåret hvis man skal komme i mål, skriver skriver The Times.

NTB skriver at ifølge Financial Times vil det komme flere energitiltak i de kommende månedene, inkludert ny politikk for hydrogen, karbonfangst og -lagring, flere vindparker og en fremskynding av forbudet mot salg av nye bensinbiler.

Landsmøtetalen var bare en smakebit, skriver FT-kommentator Jim Pickard.