I mai ble Tommie Lindh drept. Ifølge alternative medier skjedde drapet i forbindelse med at Lindh forsøkte å forhindre at en venninne ble voldtatt for andre gang.

Drapet fikk stor oppmerksomhet, Alternativ för Sverige (AfS) kjørte saken hardt, og kvinner fra over hele Europa sendte sine kondolanser . Resett skrev også om drapet, men det gjorde også selverklærte nasjonalsosialistiske organisasjoner som Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Denne oppmerksomheten førte til at Lindh på en grotesk variant av guilt by association etter sin død ble antydet å være nynazist.

Tommie Lindh var bare 19 år (noen kilder sier 20), og han var nasjonalistisk anlagt. Han hadde uttrykt støtte til AfS, som er en utbrytergruppe fra Sverigedemokratene (SD) og det har ikke kommet frem noen klar tilknytning til nynazistiske grupper mens han levde.

Påtalemyndighetene løy for pressen

Flere medier, deriblant Aftonbladet , SVT og Expressen avviste at det var noen tilknytning mellom drapet og voldtekten. Det ble altså avvist at Lindh døde i et heltemodig forsøk på å forsvare sin venninne, som allerede hadde blitt voldtatt en gang tidligere samme kveld, av samme gjerningsmann. Dette var ifølge Aftonbladet påstander som ble spredd av «fremmedfiendtlige søppelmedier». Sjefsanklager Stina Sjöqvist avviste også at det var noen tilknytning mellom voldtektene og drapet.

OpenDemocracy brukte disse kildene som sannhetsbevis for at ekstreme høyrekrefter brukte drapet som en unnskyldning for å utsette minoriteter, særlig muslimer, for voldelige angrep. OpenDemocracy er en stiftelse som er finansiert av milliardæren George Soros.

Rettssaken gir et annet bilde

Men nå pågår rettssaken, og et annet bilde tegnes opp. Gjennomgang av politiets etterforskning viser at påtalemyndighetene løy: Stina Sjöquist må ha visst at drapet og den andre voldtekten faktisk foregikk på samme rom, skriver Nyheter i dag .

Allerede i første avhør fortalte voldtektsofferet at hun ba Lindh om hjelp før hun ble voldtatt på badet mens en knivstukket Tommie Lindh lå død eller døende ved siden av henne i samme rom. Gjerningsmannen truet henne med kniv under voldtekten: Den samme kniven han brukte for å drepe Lindh, og som han tidligere på kvelden hadde brukt til å knivstikke en kamerat som forsøkte å få ham til å forlate leiligheten.

Gjerningsmannen har selv tilstått at han voldtok offeret oralt rett etter at han hadde knivstukket Lindh, på samme rom (badet). Han fortsatte deretter voldtekten på et soverom. Men for å understreke: Hun først ble voldtatt oralt inne på badet, hun satt på toalettet omtrent i blodet til Lindh. Her var det ikke noe særlig «avstand i tid og rom» for å si det forsiktig.

Disse forhørene hadde Sjöquist tilgang til i 9 dager da Nyheter i dag tok kontakt. Hun avviste fortsatt at det var noen tilknytning mellom drapet og voldtekten. Dette til tross for voldtektsofferets vitnemål som sier at Lindh forsøkte å hjelpe henne. De gjemte seg inne på et bad for å snakke med politiet.

Voldtektsofferet varslet politiet klokken 06.38, men det tok 92 minutter før politiet ankom åstedet. Dette var for sent til å ha noe håp om å redde livet til Lindh. Gjerningsmannen Abubaker Mohamad Awad (23) er opprinnelig fra Sudan, men fikk svensk statsborgerskap i 2011. Den gangen var Moderaternas Fredrik Reinfeldt statsminister, og Dan Eliasson (senere politidirektør) ledet Migrationsverket. Awad skal ha anklaget Lindh for å være rasist siden han hadde en SD-caps i leiligheten.

Sudaneseren er tidligere dømt for tyveri, narkotikaforbrytelser, seksuell trakassering av mindreårige og bedrageri. Nå står han tiltalt for mord, drapsforsøk, grove trusler, voldtekt og grov voldtekt. Bilder av draps- og voldtektsmannen kort tid etter gjerningene viser ingen angrende synder , tvert imot.

AfS ga drapet stor oppmerksomhet i mai. Nå melder Sverigedemokratene seg på. Her en uttalelse fra Tobias Andersson, som sitter i riksdagen for SD.

Hans namn var Tommie Lindh. pic.twitter.com/BLcproyQTb — Sverigedemokraterna (@sdriks) September 29, 2020

Ted Ekeroth har også omtalt saken. Han satt tidligere for SD i kommunestyret i Lund, og er tvillingbroren til tidligere riksdagsmedlem for SD, Kent Ekeroth .

Man må stille noen spørsmål

Hvorfor var mediene så ivrige etter å nedvurdere Lindhs innsats? Fryktet de at en person med nasjonalistisk sinnelag skulle bli ansett som en helt? Eller var det motviljen mot å innrømme at alternative medier nok en gang hadde kommet medstrømsmedia i forkjøpet

Hvorfor løy Stina Sjöqvist? Er dette tjenesteforsømmelse? Ikke ifølge hennes sjef Daniel Brodén, som sier han har «full tillit» til Sjöqvist.

La oss hypotetisk si Lindh var nynazist, selv om jeg ikke har sett noen bevis for dette. Er det da greit at jenta ble voldtatt og Lindh ble drept?

Er «heltemot» en egenskap som er forbeholdt minoriteter og aktivister på venstresiden?

Uansett blir det spennende å følge rettssaken. Det eneste man kan si med sikkerhet er at gjerningsmannen dessverre ikke vil bli utvist, siden han er svensk statsborger.