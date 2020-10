annonse

Det har oppstått intern strid i Motvind Norge som ble stiftet i 2019. Organisasjonen har allerede 18.000 medlemmer. I en epost til medlemmene natt til tirsdag informerer styret om at generalsektretær Rune Haaland er fratatt alle rettigheter. Han bestrider vedtakets gyldighet.

«Styret i Motvind Norge har ikke lenger tillit til Solar Mobil AS ved dets representant Rune Haaland. I lys av dette har styret i Motvind Norge besluttet at Solar Mobil AS ved Rune Haaland med umiddelbar virkning skal opphøre å fungere som generalsekretær i Motvind Norge.» Slik starter eposten sendt ut til medlemmene kl 00:12 natt til tirsdag fra styreleder Eivind Salen og nestleder Harald Kjellstad.

De skriver videre at det innebærer at Rune Haaland «ikke i noen sammenheng kan representere eller uttale seg på vegne av Motvind Norge.»

Som E24 rapporterte på mandag har Haaland bestridt avsettelsen.

Haaland sier til E24 at han ble gjeninnsatt som generalsekretær torsdag i forrige uke av økonomisjefen i Motvind Norge, i samråd med organisasjonens advokat. Haaland hadde da fått tilgang til å betale regninger, men tilgangen til Motvinds nettsider er fortsatt stengt.

– Etter hvert erklærte økonomisjefen i samråd med Motvind Norges advokat «force majeure», blant annet fordi styret ikke hadde kalt inn til landsmøte. Og jeg ble da gjeninnsatt som generalsekretær, med råd fra advokat og økonomisjef om å kalle inn til landsmøte, sier Haaland.

I eposten til medlemmenes skriver imidlertid styret at det kan videre «ikke inngås eller avsluttes avtaler for Motvind Norge, og ingen disposisjonsretter Solar Mobil AS og/eller Rune Haaland måtte ha, enten formelt eller uformelt, kan benyttes.»

De skriver at Haaland ble varslet etter styremøtet 14. september om styrets enstemmige vedtak på telefonen, og deretter i fysisk møte med styreleder og nestleder 18. september.

Haaland hevder på sin side at styret har brutt Motvinds vedtekter ved å engasjere Eivind Salen som arbeidende styreleder.

– De har engasjert personer uten budsjettmessig inndekning. De har brutt vedtektene blant annet ved å engasjere Eivind Salen som arbeidende styreleder. I vedtektene står det at Motvind kan dekke løpende utgifter for styremedlemmer, men at eventuelle honorar skal fastsettes av landsmøtet, sier Haaland til E24.

Frykter konkurs

Haaland sier at organisasjonen fortsatt har penger på konto, og at han har stanset det han omtaler som «illegitime utbetalinger». Haaland frykter for inntektene hvis medlemmene mister tilliten til Motvind.

Med 18.000 medlemmer kommer det inn 3,6 millioner kroner i kontingent hvert år. Men de har også hatt store utgifter.

Motvind Norge måtte ut med 1,3 millioner kroner i saksomkostninger etter å ha tapt en sak om Vardafjell-vindkraftverket, en også en halv million kroner til en rettssak knyttet til reinbeite på Øyfjellet samt 150.000 kroner til å stoppe en kraftlinje i Tysvær.

Styret kommenterer bråket på denne måten:

«Motvind Norge var og er en svært ung organisasjon, i hurtig vekst og uten tvil med gode resultater når det gjelder å vekke opinionen. Men behovet for reorganisering og forsterking ble mer og mer synlig.»

Rune Haaland har denne kommentaren til om det er en maktkamp som foregår:

– Ja, det har jeg lurt på. Jeg tror ikke noen av dem som sitter i styret er onde mennesker som er ute etter makt. Men jeg tror det er en grunnleggende mangel på profesjonalitet ute og går, sier og fortsetter.

– Det er kanskje litt voksesmerter, og noen har kanskje blitt litt høye og mørke og trodd at vi var styrtrike, sier han, men tror kampen mot vindkraft vil fortsette uansett om Motvind skulle få problemer.

På Facebook idag kommenterer Haaland brevet fra styret slik:

– Av 3,6 millionar i Medlemskontingenter har styret prioritert 2 millionar til 3 personar i honorar årleg, dvs ei ny toppleiing. I tillegg kjem tilleggskostnadane til desse tre. Styret i Motvind Noreg har gjort dette utan å spørje medlemmene (Landsmøtet). Frå måtehald til kamp om posisjonar og pengar er det kort veg.

– Konflikten mellom Styre og Generalsekretär i Motvind Noreg dreier seg om kven som har makta. Styret eller Landsmøtet. Den dreier seg også om pengane skal brukast på å slåss slik varamedlem Jørund Nygård gjer med kraft og styrke på Vestlandet for Bremanger, Stadt, Lutelandet med meir, eller om pengene skal gå til honorar og kostnader for nokre få fram for å brukast til å byggja eit sterkt distriktsapparat.

Advokatkrangel

Styret informerer om at deres motpart Rune Haaland har søkt råd hos advokat Kvernberg fra Advokatfirma Elden DA. Styret har engasjert partner/advokat Johs. A. Aspehaug fra advokatfirmaet Øvrebø Gjørtz. Kampen står om Motvinds aktiva (medlemslister, digitale verktøy og bankkonto).