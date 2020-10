Han sammenlikner Bøhler med Støre og konkluderer med at den erfarne Groruddalspolitikeren er «alt det Jonas Gahr Støre ikke er». Før overgangen hadde Bøhler kritisert sitt eget parti og beskrevet hvordan han har opplevd å bli marginalisert internt i Arbeiderpartiet.

– Jan Bøhler er folkelig, grasrotnær og passe harry, mens Støre står økonomisk og kulturelt så langt fra Aps tradisjonelle grunnfjell som det nesten er mulig å komme. Og det har foreløpig ikke hjulpet for Støre verken å selge seg ut av omstridte fond eller å stille i tømmerhuggerskjorte av den typen Haakon Lie brukte.

Selbekk har selv vært svært kritisk til Jonas Gahr Støres innsats som utenriksminister under karikaturstriden i 2006, da han og kona måtte gå i dekning på grunn av trusler fra islamister på grunn av hans avgjørelse om å publiser karikaturtegningene av profeten Mohammad i Magazinet, som senere ble fusjonert med Dagen.

Konkluderer

Nå konkluderer Selbekk med at det langt fra er sikkert at Støre vil lykkes med sitt forsett om å bli statsminister og at det er helt åpent om Senterpartiet vil gå for den posten om de blir like store eller større enn Ap.

– Jonas Gahr Støre er en politiker som udiskutabelt har mange gode kvaliteter. Han hadde antagelig gjort en bedre innsats i jobben som statsminister enn i jobben med å bli statsminister. Men foreløpig er det sistnevnte som er jobb nummer en for Støre.