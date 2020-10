annonse

Abu Musab al-Zarqawi ble kalt både slakteren og gråteren.

«Han gråt hele tida. Han var veldig følsom, som et barn», har det blitt sagt om en av de mest brutale lederne av terrorgruppa al-Qaida, skriver Forskning.

En ser bilder av tøffe tungt bevæpnede menn, terrorangrep og harde krigshandlinger. Men de kan gråte når de ber, eller når de hører på prekener eller lovsang. De gråter før de skal ut i kamp og etterpå. For falne kamerater og for muslimer som lider.

– Man kan godt være en blodtørstig kriger og samtidig en som gråter mye, sier Thomas Hegghammer, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Hegghammer har forsket på gråt blant tilhengerne av hellig krig for islam.

– Gråting er det klareste eksempelet på betydningen av følelser i slike miljøer. Livet på innsiden er veldig emosjonelt, sier han, og legger til:

– De har ellers en profil som er veldig macho og voldelig. I Vesten forbinder vi ikke det med gråting og følsomhet, sier Hegghammer.

De gråter sammen, og de gråter for religionen. Hegghammer sier at gråten skal uttrykke troen på saken og på Gud. Han sier at Bin Laden gråt ofte. Det gjorde også mulla Krekar da han var terrorleder i Kurdistan, da gråt også tilhørerne.

Han sier videre at Koranen og andre religiøse kilder oppfordrer til gråting. «Når du leser den, gråt. Hvis du ikke kan gråte, så lat som om du gråter», står det om Koranen i en av hadithene, religiøse tekster om hvordan muslimer bør leve.

Hegghammer er usikker på om gråten er ekte, men tror at den blir det etter hvert. Hvis religionen får en stor plass i livet. Han sier også at mange er overbevist at de kommer rett til paradiset, om de dør som martyrer.

