annonse

annonse

Må frigi gullet.

I Storbritannia har ankedomstolen United Kingdom High Court gitt Maduro-regimet, som i realiteten styrer Venezuela, medhold i kravet om å få tilgang til Venezuelas gull.

Dermed omgjør High Court sin midlertidige dom fra juli, da domstolen godtok at det verdifulle metallet forble liggende i hvelvene hos Bank of England, landets sentralbank.

annonse

Store deler av Venezuelas gullreserver er deponert hos Bank of England, og er vært frosset siden begynnelsen av 2019, da Storbritannias regjering 4. februar, sammen med EU og USA, anerkjente opposisjonspolitiker Juan Guaidó som Venezuelas interimpresident.

Les også: Venezuela tærer på gullreservene, selger til Tyrkia og Emiratene

Bakgrunnen var at Storbritannia, EU og USA mente at Venezuelas president, sosialisten Nicolás Maduro, hadde oversittet sin lovlige valgtid og dermed hadde opphørt å fungere som Venezuelas legitime president. Nasjonalforsamlingens leder Guaidó ble derfor diplomatisk anerkjent som statsoverhode frem til nye valg kan avholdes.

annonse

Nå kan Maduro etter alt å dømme slå kloa i de 31 tonn gullbarrene som ligger i London. Gullet har en verdi på 1,95 milliarder amerikanske dollar, og kommer dermed godt med for Venezuelas skakkjørte økonomi. Venezuela oppbevarer også gull i Tyskland.

Under rettshøringene argumenterte Maduros advokater med at gullet behøves til innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr i forbindelse med coronavirus-pandemien.

Les også: Egeland: Frigi Venezuelas frosne midler

I tillegg til Bank og England var Deutsche Bank del av det sivile søksmålet. Deutsche Bank var anklaget for å ikke ha gjort opp swap-kontrakter for gull, og dømmes til å utbetale 120 millioner dollar, rundt 1,11 milliarder kroner, til Banco de Venezuela.

High Court stiller seg bak den britiske regjeringens anerkjennelse av Guaidó som Venezuelas konstitusjonelle president, og viser her til «One Voice»-doktrinen, nemlig at domstolen og regjeringen aldri skal ulike syn på hvem som representerer en annen stats myndigheter. Domstolen tar imidlertid et viktig forbehold:

– Mens en slik anerkjennelse er endelig når det gjelder å fastsette hvem som er Venezuelas de jure president, lar den muligheten være åpen for at Hennes Majestets regjering implisitt kan anerkjenne Maduro som Venezuelas de facto president, skriver High Court i dommen, som dermed slår fast at ikke bare diplomatiske formaliteter, men også situasjonen på bakken i Venezuela må tas hensyn til.

annonse