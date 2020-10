annonse

Pressesekretær i Det hvite hus Kayleigh McEnany fortalte i et intervju med Fox News at hun føler seg bra til tross for å ha blitt diagonisert med coronaviruset. Hun gir også sin støtte til sjefen, Donald Trump.

McEnany fortalte Fox News-anker Sean Hannity at hun ikke har merket noe forskjell på helsen fra tidligere.

– Jeg har det fantastisk. Jeg har ingen symptomer. Jeg er veldig velsignet med å ha et mildt tilfelle eller egentlig bare et symptomfritt tilfelle. Hjertet mitt går ut til alle de som har blitt berørt av dette, og alle de som har mistet livet, sa hun.

Kayleigh McEnany speaks out for first time since testing positive for COVID-19 White House Press Secretary Kayleigh McEnany join’s Sean Hannity for her first TV interview since testing positive for coronavirus. #FoxNews #Hannity Subscri…

– Ikke vær redd!

McEnany roste også president Donald Trump som ble utskrevet fra Walter Reed-sykehuset tidligere samme dag.

– Jeg er glad for å se at vår øverstkommanderende gjør det bra. Å se på ham på balkongen viser at han vil overvinne dette, og Amerika vil overvinne akkurat som han overvinner denne sykdommen. Jeg synes det var et veldig hyggelig øyeblikk for vårt land å se, sa hun.

Donald Trump la ut en video på twitter etter å ha blitt skrevet ut av sykehuset. Han hadde følgende å si til verdens befolkning om coronaviruset.

– En ting er sikkert. Ikke la det dominere livet ditt. Ikke vær redd for det. Du vil overleve det, sa Trump i videoen du kan se under.