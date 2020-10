annonse

Ber folk som har vært i Gamle Mandalsvei og Suldalen i Kristiansand mellom 18.45 fredag og 13.00 lørdag om å melde fra dersom de har gjort interessante observasjoner.

Søndag ble det klart at det var den profilerte SIAN-aktivisten Dan-Eivind Lid som var funnet drept i Kristiansand på lørdag. Motivet er fortsatt uklart.

Politiet ber folk som har vært i Gamle Mandalsvei og Suldalen i Kristiansand mellom 18.45 fredag og 13.00 lørdag om å melde fra dersom de har gjort interessante observasjoner av folk eller biler.

Lid var også ansvarlig for den såkalte grisehodesaken fra 2012, hvor det ble lagt et avkappet rødmalt grisehode foran en moské i Kristiansand med følgende tekst på en påfestet lapp: «Hei muslim, gi tilbake grisen dere tok fra oss (barneavd.) på aykehuset. Slutt å hån norsk mat og kultur. This is Norway love it or leave it. Russ 2012 Fruck Jihad.»

Lid ble først dømt, men senere frifunnet i saken.

Lid har vært med SIAN under flere demonstrasjoner, seneste under demonstrasjonene i Oslo 29. august. Sian-leder Lars Thorsen har imidlertid understreket at de ikke har grunn til å tro at drapet er koblet til Lids politiske engasjement.

