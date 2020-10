annonse

– Egentlig er det litt skremmende at en så oppsiktsvekkende tolkning glir inn i norsk politikk uten at noen ser ut til å ha lest rapporten.

I en kommentar i Nettavisen tar Gunnar Stavrum et oppgjør med norske medier og Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik som han mener ukritisk har hoppet på det han kaller en «tabloid og forenklet fremstilling fra forskerne fra Frischsenteret».

Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formueskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.

– Hadde det vært så enkelt, ville man hatt en mirakelkur for arbeidsledighet. Bare hev formueskatten, så kommer nye jobber i hopetall! Rart man ikke har tenkt på det i resten av verden…, konkluderer Stavrum.

Han viser til hvordan norske medier med NTB i spissen har kastet seg på konklusjonen og at Dagsavisen uten kritiske spørsmål refererer Arbeiderpartinestleder Hadia Tajik som påstår at «Høyre må føle seg rimelig avkledd nå».

Stavrum mener både mediene og Ap-nestlederen vrenger på konklusjonene fra rapporten.

–Tolkningen av rapporten er noe helt annet enn det forskerne faktisk har funnet ut. En mer dekkende tittel ville være at du får flere arbeidsplasser hvis formueskatten blir null ved å investere i egen bedrift, skriver redaktøren og konkluderer:

