Svarer på kritikken om dårlig økonomistyring .

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tirsdag ifølge NTB.

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sa styreleder Jan Asker da stiftelsen la fram sitt tilsvar tirsdag ettermiddag.

Stiftelsen Født Fri er ledet av Shabana Rehman. Stiftelsen har fått hard medfart og mye medieoppmerksomhet etter en granskingsrapport utført av revisjonsselskapet EY på oppdrag fra IMDi.

Rapporten slår ifølge NTB fast at stiftelsen ikke har brukt tildelte midler i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.