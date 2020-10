annonse

Det er kommet mange sterke reaksjoner etter at Solberg-regjeringen aksepterte bruk av hijab på norske passbilder.

Turban eller hijab kan brukes som vanlig i nye pass. Det skjer etter at regjeringen droppet kravet om synlige ører på passfoto.

I et intervju med NRK uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland at de tillater hijab i pass for å ikke forskjellsbehandle religioner.

– Det er ikke slik at vi skal kreve mer enn det som er nødvendig. Det må være forholdsmessighet mellom kravene vi stiller, særlig når de oppfattes å forskjellsbehandle og å forhindre religionsfrihet. Det ønsker vi altså ikke, sa Mæland.

Religiøse særønsker

Erna Solberg og hennes regjeringen har fått lite motstand fra de andre politiske partiene på Stortinget. De eneste som har refset avgjørelsen er Frp.

Frp-leder Siv Jensen kritiserte Mæland for å «overkjøre politiets klare sikkerhetsråd» om å videreføre kravet om synlige ører på passfoto.

– Vi ser her en justisminister fra Høyre som er mer opptatt av å etterkomme religiøse særønsker, enn å være opptatt av troverdigheten og sikkerheten i norske pass. Det er absurd.

Jensen gjentok kritikken i et intervju med NRK.

– Nærmere 30 000 norske pass blir borte hvert eneste år. Det er en betydelig sikkerhetsrisiko. Derfor er det oppsiktsvekkende at regjeringen i spørsmålet om krav til synlige ører velger den løsningen med som gir dårligst sikkerhet for de nye passene, skrev hun i en e-post til NRK.

Niqab?

De alternative nyhetsformidlerne Resett, Document og Rights har fått sine saker om hijab-ja på topp av storyboard de siste dagene. Alle sakene om den ferske avgjørelsen har fått flere tusen reaksjoner og delinger.

Mange er bekymret over utviklingen, og mener dette bidrar til å islamisere Norge.

– Hva blir det neste , Erna Solberg? Nikab? Er det slik at vi nordmenn kan ha på oss caps når vi blir avbildet på politihuset? Eller er det som vanlig bare innvandrere som får særbehandling?, spør en person på Facebook.

I NRKs kommentarfelt kom det over tusen rekasjoner i forbindelse med hijab-avgjørelsen. De fleste reagerte med sinte fjes. I kommentarfeltet var de fleste reaksjonene negative.

– Jeg var og tok pass bilder for en ukes tid siden og måtte dra håret bak ørene så de syntes, skrev en kvinne.

– Det norske folk blir overkjørt av islamsleikende stortingspolitikere. I USA sier man Make America Great Again. Hva sier Erna Solberg og de som styrer Norge? Make Norway Bend Over to Islam Again?, skriver en annen.

Ifølge NRK har sikher kjempet mot kravet om synlige ører siden det ble innført i Norge i 2014. Forslaget til ny passforskrift som ble sendt ut på høring i fjor sommer, førte til et helt uvanlig engasjement.

Både sikher og muslimer protesterte mot at kravet skulle videreføres. De har nå fått viljen sin.