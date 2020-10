annonse

Donald Trump blir kalt verdens beste president etter morsomt påfunn.

Donald Trump tok søndag kveld en kjøretur for å hilse på støttespillere som hadde møtt opp utenfor sykehuset Walter Reed.

Han ble møtt av hundrevis av tilhengere langs veien, og etterpå sendte en personlig takk til de som hadde møtt opp med en hilsen på twitter.

– Tusen takk til dere alle, skrev presidenten.

Men det som folk snakket om på twitter søndag kveld var forsyningen med hundrevis av pizzaer til de som samlet seg utenfor sykehuset. Pizzaene skal ha kommet i mange esker hvert 45 minutt.

Donald Trump er som kjent USAs 45 president.

– Hvert 45 minutt kommer det nye pizzaer og de har kommet hit i hele dag. Du vet at de er fra Trump fordi de ikke er glutenfri og det er kjøtt på dem. Trump er alpha, sier en mann i videoen under.

– Verdens beste president, skriver en person i kommentarfeltet.

“Every 45 minutes Trump is dropping off hot pizzas, every 30-45 minutes more hot pizza. And you know it’s from Trump cuz the _____ isn’t gluten free.” 👇🏼👇🏼

pic.twitter.com/87ehmsJRZc

