Det ungarske flyselskapet Wizz Air åpner innenriksruter i Norge og tar opp konkurransen med SAS og Norwegian.

I første omgang er det snakk om tre ruter innenlands i Norge fra Oslo til Bergen, Oslo til Trondheim og Oslo til Tromsø. Minstepris blir 199 kr

Fra Oslo til Bergen blir det fire daglige rundturer, det blir det også fra Oslo til Tromsø, mens det fra Oslo til Trondheim blir to.

– Dette er en milepæl for Wizz Air og en stor dag også for Norge, sier administrerende direktør József Váradi i selskapet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, ifølge DN.

– Vi kommer til å få en større apetitt på det norske markedet, og vil fortsette å vokse. Det er sånn vi opererer.

Wizz Air har flydd til Norge siden 2006, og flyr for øyeblikket til tolv land fra elleve norske flyplasser.

Enda et nytt selskap

E24 rapporterer idag at en gruppe norske investorer jobber med å starte et nytt norsk flyselskap.

Erik G. Braathen og en rekke andre kjente navn fra flybransjen går sammen om å starte et nytt norsk flyselskap. Målet er å få et nytt flyselskap i luften før sommeren 2021.

– Vi trenger først og fremst et flyselskap som er dimensjonert for morgendagens forventede etterspørsel. Markedet for flyreiser har endret seg og vil ikke komme tilbake dit det var før, skriver Erik G. Braathen via sin kommunikasjonsrådgiver i en e-post til E24.

– Timingen er veldig bra. Det er nå man kanskje har lyst til å gå inn. Man er helt på bunnen, sier analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets til DN.

– Hvis andre flyselskaper går ned blir det ledige landingstillatelser (slot), og ledig infrastruktur for å fly. Litt avhengig av hva andre flyselskaper som sliter i dag klarer, så kan du komme inn på mye lavere kostnadsbase fordi du sitter med mye bedre forhandlingskort når det gjelder å få tak i fly, sier Westby.

– Er rustet

På spørsmål fra DN om at Wizz Air nå vil konkurrere med Norwegian, var Norwegian-sjef Jacob Schram klar på at han ikke lot seg skremme.

– I utgangspunktet er vi vant til å konkurrere. Vi konkurrerer med Wizz Air på mange ruter, og at de kommer til Norge må vi bare forholde oss til. Om de kommer til å komme med et like stort rutetilbud som vi gjør i Norge, eller om de bare går for «kirsebærene», og om de klarer å ha morgenavganger så folk kommer seg dit de skal, det vet vi ikke ennå, så vi får se, sa han, og la til:

– Vi har vært vant til å slåss som David mot Goliat siden vi ble født, så vi er rustet til konkurranse også fremover.