annonse

annonse

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er imot å delta i den neste debatten med president Donald Trump om Trump fortsatt har covid-19.

Det er NTB som melder dette.

– Jeg ser fram til debatten med ham, men jeg håper bare at alle sikkerhetsregler blir fulgt, sa Biden tirsdag.

annonse

Den neste debatten er planlagt til 15. oktober, men Biden er tvilsom til om han vil stille.

«Om han fortsatt har covid, bør vi ikke ha debatt».’

Retningslinjene for USAs smittevernsenter CDC tilsier at de som tester positivt for viruset, bør sitte i karantene i minst ti dager etter at symptomene viser seg, mens de som blir syke, må holde seg hjemme i opp til 20 dager, skriver NTB.

annonse

Trump på sin side sier han ikke har noen som helst problemer med å stille til debatt.