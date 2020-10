annonse

Der svenske og norske sosialdemokrater vingler i spørsmål som innvandring og integrering, virker Mette Fredriksen å stå fast på en tøff og hard linje. Hun viker ikke unna å snakke om problemene på en enkel og forståelig måte.

Da den danske lovgivende forsamlingen ble åpnet tirsdag kom hun med flere kraftfulle salver. Hun viste blant annet til at hver femte unge mand med ikke-vestlig bakgrunn hadde overtrådt straffeloven, innen fylte 25 år.

– Unge menn som tar andres frihet, stjeler barns fremtid, bryter fengselsbetjenter ned og etterlater et langt spor av utrygghet, raste hun og fortsatte:

– Det har skjedd i altfor mange år. Jenter kalles nedsettende ting, fordi de er for danske. Eller jenter, som blir utsatt for sosial kontroll, fordi de er for danske. En pølsevogn i Brønshøj, som blir angrepet med knallerter, fordi det selges svinekjøtt.

– Vi skal helt enkelt ikke akseptere den oppførselen, den væremåten , den mentaliteten, sa hun og viste til hvordan det skaper stigmatisering og ghettofisering av hele boligområder.

Hun fortsatte og vise til at dette ikke handler om oss og dem, men mellom de som vil ha «trygghet, anstendighet, demokrati, likestilling og frihet» på den ene siden og de som vil det stikk motsatte, på den andre og fortsatte med å love tøffe tiltak mot kriminalitet.

Oppgjør

Fredriksen fortsatte med å ta et oppgjør med det hun kaller en feilslått innvandringspolitikk.

– Fortidens innvandringspolitikk var gal, så enkelt kan det sies. Regjeringen vil fortsette med en streng innvandringspolitikk, men vi må gjøre mer ennn det. Vi står overfor et europeisk asylsystem som i virkeligheten har brutt sammen.

u– La oss være ærlige. I dag avhenger muligheten for asyl ofte av om man kan betale en , menneskesmugler og vil sette livet på spill i en overfylt gummibtd. Middelhavet har blitt en kirkegård. Flere søreuropeiske kystområder er i en form for permanent unntakstilstand. .

Hun understreket med ordbruk som kunne minne om Fremskrittspartipolitikk at den danske regjeringen vil behandle asylsaker utenfor Danmark, i tredjeland som kan tilby sikkerhet til de som trenger beskytttelse.

– Mange har sagt at det er urealistisk, at det ikke kan la seg gjøre. Men også her er det sånn at politikk gjør en forskjell.