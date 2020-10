annonse

Kairo utnytter arabisk sinne over den tyrkiske intervensjonen i Syria for å forene de arabiske landene til å støtte regjeringen til Bashar al-Assad i Damascus.

Al-Monitor skriver at Egypt jobber iherdig for å forene de arabiske landene mot Tyrkias militære intervensjon i Nord-Syria, og for å støtte Damaskus’ ønske om å få tilbake setet sitt i Den arabiske ligaen.

På Kairos initiativ, har Den arabiske liga dannet en komité av utenriksministre for å motvirke det som de kaller «tyrkiske inngrep i arabiske indre anliggende». Gruppen ledes av Egypt – med Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Irak også som medlemmer.

Under en tale i komitéen kalte den egyptiske utenriksministeren Sameh Shoukry utplasseringen av tyrkiske styrker i Syria for en «okkupasjon».

«Brutal invasjon»

På bakgrunn av Tyrkias militæroperasjon «Operasjon fredskilde» i det nordøstlige Syria i oktober 2019, ba Egypt om et nødmøte i Den arabiske ligaen. Toppmøtets slutterklæring oppfordret tyrkiske styrker til å trekke seg ut umiddelbart fra Syria.

I en tale på Den arabiske ligaens utenriksministermøte i mars 2020, beskrev Shoukry den tyrkiske intervensjonen i Syria som en «brutal invasjon» av territoriet til en suveren stat.

Egyptisk-syriske møter

17. september siterte den emiratiske avisen The New Khalij diplomatiske kilder, som fortalte at syrisk delegasjon av diplomatiske og militære ledere hadde møtte egyptiske tjenestepersoner ved hovedkvarteret til det egyptiske utenriksdepartementet i Kairo.

«De bilaterale samtalene fokuserte på den siste utviklingen i den syriske krisen og måter for å konfrontere den tyrkiske intervensjonen der, i tillegg til arbeidet med å fjerne utfrysningen av Syrias medlemskap i Den arabiske ligaen,» rapporterte avisen.

Egypt har lenge støttet at Syria blir gjeninnført som fullverdig medlem i Den arabiske ligaen.

Den egyptisk-syriske koordineringen mot Tyrkia har involvert flere møter mellom representanter fra begge land, blant annet i forbindelse med terrorbekjempelse: «Arabiske og europeiske stater har blitt klar over at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er en trussel mot regionen og verden,» heter det i en felles uttalelse.

Utnytter situasjonen

Gamal Bayoumi, Egypts tidligere assisterende utenriksminister, mener at det ikke er noe tvil om at Kairo utnytter den tyrkiske intervensjonen i Syria for å forene de arabiske landene til å slippe Damaskus inn varmen.

– Det var Gulf-land som lenge motsatte seg at Damaskus skulle returnere til Den arabiske ligaen, men etter den åpenbare tyrkiske intervensjonen i Syria har de endret holdning. Disse landene, som De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Bahrain, har kommet for å fordømme den tyrkiske intervensjonen i de syriske områdene, sa Bayoumi.

Bayoumi viste til at en allianse mellom Egypt, Emiratene og Saudi-Arabia har vokst frem for å støtte Damaskus, og jobbe mot tyrkisk militær innflytelse i den arabiske verdenen generelt.

– Dette er grunnen til at Egypt søkte å danne en arabisk komité for å konfrontere den tyrkiske intervensjonen ved å utarbeide rapporter og overvåke tyrkiske forbrytelser i de syriske territoriene. Komitéen for å konfrontere tyrkiske operasjoner vil støtte Damaskus med rapporter fra Den arabiske ligaen om forbrytelsene begått av de tyrkiske styrkene i Syria, sa han.