Elbileiere skal nå måtte betale en trafikkforsikringsavgift etter samme sats som for motorsykler. Det skaper reaksjoner fra NAF og opposisjonen.

Det innføres en trafikkforsikringsavgift for elbiler etter samme sats som for motorsykler, kravet til elektrisk rekkevidde for ladbare hybridbiler økes fra 50 til 75 kilometer dersom man vil oppnå fradrag i engangsavgiften, og Co2-komponenten av engangsavgiften øker. Men de fleste skattefordelene for elbil fortsetter som i dag, skriver Samferdselsdepartementet.

Elbiler har i flere år vært fritatt for trafikkforsikringsavgiften, som før ble kalt veiavgift og som for fossilbiler under 7.500 kilo ligger på 2.972 kroner i 2020. Satsen for motorsykkel, som er det elbiler skal betale, ligger på 2.062 kroner i året. Det mener NAF er et dårlig tegn, skriver NTB.

– Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå, er starten på en større avgiftsbølge på bil, Det advarer vi mot, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Bastholm reagerer

– Dette er alvorlig for norsk klimapolitikk. Regjeringen holder bensinprisen nede, samtidig som alle som eier elbil, må betale 2000 kroner ekstra i året. De gjør det altså mer attraktivt å eie bensinbil og mindre attraktivt å eie elbil, sier Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.